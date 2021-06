Conta su di me: trama, cast e streaming del film

Questa sera, 20 giugno 2021, alle ore 21,30 (circa) su Canale 5 va in onda Conta su di me, film del 2017 diretto da Marc Rothemund che ha fatto commuovere il Giffoni Film Festival e ne è uscito vincitore. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Lenny, viziato trentenne figlio di un rinomato cardiologo, vive come vuole fino al giorno in cui, stanco del suo comportamento volto solo al divertimento e allo sperperamento dei soldi, il padre gli blocca la carta di credito. Per riavere indietro la sua vita, Lenny dovrà occuparsi del quindicenne David, che invece soffre di una grave malformazione cardiaca sin da quando è nato. Dapprima restio all’idea, Lenny si lascerà conquistare dall’adolescente, imparando cosa sia il senso di responsabilità.

Conta su di me: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Conta su di me, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Elyas M’Barek: Lennard “Lenny” Reinhard

Philip Noah Schwarz: David Müller

Nadine Wrietz: Betty Müller

Uwe Preuss: dr. Reinhard

Lisa Bitter: dr. Julia Mann

Jürgen Tonkel: sig. Petry

Streaming e tv

Dove vedere Conta su di me in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 20 giugno 2021 – alle ore 21,30 su Canale 5. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it.