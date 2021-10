Consigli per il weekend: cosa vedere in tv e al cinema (serie tv e film)

Kevin Can F**k Himself

Dove: Prime Video

Quando: 2021

Genere: Dramedy

Perché: La prima scena è da sit-com classica: un soggiorno illuminato, un gruppo rumoroso di amici/che e applausi in sottofondo. Nella scena successiva l’incanto sì rompe e tutto diventa tetro, come l’umore della protagonista che dovrà scendere a patti con la propria insoddisfacente vita.

Midnight Mass

Dove: Netflix

Quando: 2021

Genere: Horror

Perché: Mike Flanagan utilizza il genere horror come veicolo per una profonda esplorazione di abusi, dipendenze e perdite. In Midnight Mass tutto questo è associato a un discorso etico e morale sulla fede, che vede protagonista una sperduta isola – metafora della mente di personaggi.



I love Dick

Dove: Prime Video

Quando: 2016

Genere: Commedia

Perché: Un’ossessione sessuale porta la protagonista a una serie di rivoluzioni personali sia dentro che fuori di sé. I Love Dick, nonostante la trama scarna di otto brevi puntate, diventa lentamente una meditazione risoluta e potentissima sull’amore, sull’identità, sul sesso e sull’arte.



Chernobyl

Dove: Sky Italia

Quando: 2019

Genere: Drammatico

Perché: Una miniserie in cinque parti, basata sull’immediata ricaduta del peggior incidente nucleare della storia, e sulla successiva copertura di tutto ciò da parte del governo russo. Il risultato è straordinario, elettrizzante e terrificante allo stesso modo. Una serie televisiva imperdibile.



Girl Power

Dove: Netflix

Quando: 2021

Genere: Coming of age

Perché: Una storia sul potere delle Riot girl tramandato di madre in figlia. Il ritorno di Amy Poehler è uno sfavillante grido femminista. “Tutto quello che mi importava era distruggere il patriarcato”, dice Vivian a sua figlia, un ideale che esplode con l’inno Rebel Girl di Bikini Kill.



Dune

Dove: al Cinema

Quando: 2021

Genere: Fantascienza

Perché: Dune è ambientato in un futuro lontano in cui l’umanità si è evoluta tecnologicamente e spiritualmente. Il film è totalmente immersivo ed è la riprova di quanto un blockbuster da due ore e mezza possa non essere un giocattolo fracassone, ma un’intensa e profonda esperienza sensoriale.



Shiva Baby

Dove: Muby

Quando: 2021

Genere: Commedia Nera

Perché: Film d’esordio di Emma Seligman adattato da un suo precedente cortometraggio e ispirato alla scena iniziale de Il laureato. Una claustrofobica commedia nera in cui tutta l’ansia interiore della protagonista è sottolineata dalla colonna musicale di Ariel Marx.



