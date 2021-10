Consigli per il weekend: cosa vedere in tv e al cinema (serie tv e film)

Dietland

Dove: Prime Video

Quando: 2018

Genere: Dramedy

Perché: Dietland è la storia di una donna grassa che in epoca post #MeToo lotta contro un mondo ancora spietato e patriarcale. Vi è una satira dell’industria della bellezza attraverso un bellissimo manifesto della body positivity, che rende la serie molto audace e profondamente weird.

Afterlife

Dove: Netflix

Quando: 2019

Genere: Commedia nera

Perché: Tony, sconvolto dalla morte della moglie, capisce che accogliendo la sofferenza piuttosto che reprimendola fa bene sia a se stesso, sia alle altre persone. After Life, tra le serie più viste su Netflix nel 2019 e tutt’oggi, è interessante per il modo in cui individua l’umorismo nel dolore.

Bridgerton

Dove: Netflix

Quando: 2020

Genere: Romantico

Perché: Bridgerton è la prima serie originale per lo streaming dalla società di produzione Shondaland di Shonda Rhimes. Il multiculturalismo dei personaggi dello show, con tutta l’inclusività che comporta, la fa da padrone – nonostante renda la ricostruzione storica poco credibile.

Scene da un matrimonio

Dove: Sky Italia

Quando: 2021

Genere: Drammatico

Perché: Remake dell’indimenticabile film omonimo di Ingmar Bergman. Gli strati di passione e risentimento che Isaac e Chastain forniscono a questa coppia in rovina, dopo 1981: Indagine a New York, sono una sorta di meta-commento sul tragico passaggio del tempo.

Tre piani

Dove: Cinema

Quando: 2021

Genere: Drammatico

Perché: Tratto dal romanzo omonimo dello scrittore israeliano Eshkol Nevo, Tre piani traspone con intelligenza le storie da Tel Aviv a Roma, con un’importante insistenza sulla violenza che annulla

l’elemento ironico-grottesco, ricorrente nei film precedenti di Nanni Moretti.

Titane

Dove: Cinema

Quando: 2021

Genere: Horror

Perché: Vincitrice della palma d’oro al festival del cinema di Cannes, Julia Ducournau torna (dopo Raw) a parlarci di donne mostruose, queer e arrabbiate. Tutto ciò attraverso un film sui corpi – umani e meccanici – e sull’erotismo e le secrezioni che questi corpi possono produrre.

The Voyeurs

Dove: Prime Video

Quando: 2021

Genere: Thriller

Perché: Lo sceneggiatore e regista Michael Mohan riprende le lezioni dei più importanti thriller erotici della storia del cinema e le trasporta, rielaborandole, nel periodo contemporaneo. Impossibile non cogliere riferimenti a Omicidio a luci rosse e quindi a La finestra sul cortile.

