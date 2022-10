Conflitto di classe: trama, cast e streaming del film

Questa sera, lunedì 17 ottobre 2022, alle ore 21,20 su La7 va in onda Conflitto di classe (Class Action), film del 1991 diretto da Michael Apted. Nei ruoli principali Gene Hackman e Mary Elizabeth Mastrantonio; tra gli attori nei ruoli secondari ci sono Larry Fishburne, Colin Friels, Fred Dalton Thompson, e Donald Moffat. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Jedediah Ward e la figlia Maggie sono avvocati in due differenti studi legali a San Francisco. Si trovano entrambi impegnati in un caso riguardante una casa automobilistica americana (denunciata da un cliente di aver messo in commercio auto difettose), ma su versanti opposti: la figlia si occupa infatti della difesa, mentre il padre dell’accusa. Inizialmente ostile al padre ed in vantaggio in aula, Maggie, dopo aver scoperto che alcuni colleghi hanno cercato di occultare delle prove che danneggerebbero il loro cliente, deciderà di aiutarlo, fornendogli di nascosto alcune prove, perdendo così la causa ma riappacificandosi con lui.

Conflitto di classe: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Conflitto di classe, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Gene Hackman: Jedediah Tucker Ward

Mary Elizabeth Mastrantonio: Maggie Ward

Laurence Fishburne: Nick Holbrook

Joanna Merlin: Estelle Ward

Colin Friels: Michael Grazier

Donald Moffat: Quinn

Fred Dalton Thompson: dott. Getchell

Jonathan Silverman: Brian

Streaming e tv

Dove vedere Conflitto di classe in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – lunedì 17 ottobre 2022 – alle ore 21,20 su La7. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite il sito di La7.