Concita De Gregorio torna in tv senza parrucca: “È un sollievo”

Concita De Gregorio sorprende tutti e torna in video mostrandosi con i suoi capelli, durante la puntata di In Onda di ieri, 20 maggio. In apertura di trasmissione il collega David Parenzo l’ha salutata dicendo: “Saluto Concita, con questo inedito e splendido look”. La co-conduttrice del programma di La7, sorridente, ha risposto: “È un sollievo”.

Era stata la stessa De Gregorio nei mesi scorsi, in occasione di un’intervista a Belve su Rai 2, a rivelare la sua malattia, spiegando di essere stata a lungo costretta a indossare una parrucca, in risposta a coloro che avevano commentato la sua nuova acconciatura, da molti ritenuta simile a quella di Giorgia Meloni.

“Sono stata sul punto di chiamare il direttore – aveva raccontato De Gregorio – perché io preferirei avere i miei capelli, ma adesso porto una parrucca. Ho avuto un anno impegnativo, ho avuto un cancro e mi sono operata ad agosto. Ora faccio terapia tutti i giorni. Ne parlo al passato perché ho tolto tutto, ma non si può mai parlare completamente al passato. Diciamo però che siamo sulla buona strada”.