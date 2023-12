Concerto di Natale della Scala: la Vigilia su Rai 1 con Daniel Harding, 24 dicembre 2023

È il grande direttore d’orchestra inglese Daniel Harding il protagonista del tradizionale Concerto di Natale del Teatro alla Scala, che Rai Cultura propone domenica 24 dicembre alle 9.10 in prima tv su Rai 1 e in replica venerdì 29 dicembre alle 21.15 su Rai5. Vediamo insieme il programma completo.

Anticipazioni e chi è Daniel Harding

In programma la Fantasia in do minore op. 80 per pianoforte, soli, coro e orchestra di Ludwig van Beethoven, con il pianista Kirill Gerstein, e la Sinfonia n. 2 in re maggiore op 73 di Johannes Brahms.

Nato nel 1975 a Oxford, Daniel Harding ha iniziato giovanissimo la carriera come assistente prima di Sir Simon Rattle alla City of Birmingham Symphony Orchestra e poi di Claudio Abbado presso i Berliner Philharmoniker. Ha ricoperto incarichi presso l’Orchestre de Paris, la Mahler Chamber Orchestra, la London Symphony Orchestra e l’Orchestra Sinfonica della Radio Svedese, ma è stato ospite di tutte le più prestigiose istituzioni musicali del mondo, dai Berliner e Wiener Philharmoniker al Festival di Salisburgo, al Teatro alla Scala, dove ha debuttato con Idomeneo di Mozart il 7 dicembre 2005, e dove è tornato regolarmente dirigendo opere (Salome nel 2007, Il prigioniero e Il castello del principe Barbablù nel 2008, i sorprendenti Pagliacci e Cavalleria rusticana con la regia Mario Martone nel 2011, Falstaff con la regia di Robert Carsen nel 2013, Fierrabras nel 2018 e Le nozze di Figaro nel 2021), balletti (Serata Béjart nel 2010 per il ciclo di balletti diretti da grandi maestri voluto da Stéphane Lissner e Le spectre de la rose insieme alla ripresa di Cavalleria rusticana nel 2014) e decine di concerti con la Filarmonica.

Daniel Harding tornerà alla Scala dal 25 giugno per Turandot con la regia di Davide Livermore e Anna Netrebko protagonista, mentre dal 29 giugno dirigerà il Requiem di Mozart nella Stagione Sinfonica. Gli altri impegni per i primi mesi del 2024 includono il ritorno sul podio della Staatskapelle Dresden, dei Berliner Philharmoniker, della Philharmonique de Radio France e due importanti tournée europee con l’Orchestra della Radio Svedese e i Münchner Philharmoniker.