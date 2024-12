Concerto di Natale da Assisi 2024: anticipazioni, musiche, artisti e streaming

Oggi, mercoledì 25 dicembre 2024, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda il tradizionale Concerto di Natale dalla Basilica superiore di San Francesco ad Assisi, arrivato alla 39esima edizione. Dai classici come Stille Nacht al brillante medley di Natale contenente i popolari Jingle Bellls e We Wish You a Merry Christmas, passando per pagine di grandi autori molto amate dal pubblico come “O mio babbino caro” di Puccini, la Danza slava di Dvořák o la Fantasia ungherese di Lehár. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni (musiche, musicisti, artisti)

Protagonisti la cantante palestinese Amal Murkus, il soprano russo di origine ucraina Ekaterina Bakanova e il violinista israeliano Itamar Zorman, che insieme al direttore David Giménez e all’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai porteranno nelle case di tutti gli italiani l’atmosfera del Santo Natale e un messaggio di pace, serenità e fratellanza.

Amal Murkus interpreta Diary of a Palestinian Wound di Nizar Zreik e Torch of the Magi di Nassim Dakwar. A Ekaterina Bakanova invece sono affidate l’Ave Maria di William Gómez, l’aria “O mio babbino caro” dal Gianni Schicchi di Giacomo Puccini e il “Laudate Dominum” dai Vesperae Solennes de Confessore K339 di Wolfgang Amadeus Mozart. Itamar Zorman invece è violino solista in “Nigun”, dalla suite Ba’al Shem di Ernest Bloch, e nella Fantasia ungherese op. 45 di Franz Lehár.

Accanto a loro il corno inglese dell’Orchestra Rai Rai Franco Tangari – impegnato nell’Adagio per corno inglese e archi in fa maggiore K580a di Mozart – il Coro Maghini istruito da Claudio Chiavazza, impegnato, tra gli altri, in “Judex” dall’Oratorio sacro Mors et Vita di Charles Gounod e in un medley dei più amati canti tradizioni natalizi.

In programma anche la Danza slava in sol minore n. 8 op. 46 di Antonín Dvořák e Frühlingsstimmen di Johann Strauss II.

Gran finale poi con le voci di Murkus e Bakanova che – insieme a Coro e Orchestra – chiudono il concerto con uno dei più celebri canti di Natale: Stille Nacht di Franz Xaver Gruber.

Streaming e tv

Dove vedere il Concerto di Natale da Assisi 2024 in diretta tv e live streaming? L’evento, come detto, va in onda oggi – 25 dicembre 2024 – alle ore 12,25 su Rai 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.