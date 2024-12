Concerto di Natale 2024: il cast (ospiti e cantanti) dell’evento di Canale 5

Questa sera, mercoledì 25 dicembre 2024, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda il Concerto di Natale 2024, organizzato dalla Prime Time Promotions e tenutosi lo scorso 14 dicembre all’Auditorium della Conciliazione. L’evento inoltre verrà trasmesso in replica nel pomeriggio del 26, sempre su Canale 5. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

L’evento è presentato da Federica Panicucci con un cast di artisti che si sono esibiti, dopo essere stati ricevuti in mattinata in udienza privata da Papa Francesco. dal vivo accompagnati dall’Orchestra Italiana del Cinema diretta da Adriano Pennino.

Ma quali sono gli ospiti (cantanti) del Concerto di Natale 2024 su Canale 5? Sul palco si sono alternati Roberto Vecchioni, Ricchi e Poveri, Valentina Parisse e il Piccolo Coro Le Dolci Note, Fabrizio Moro, Ditonellapiaga, Raphael Gualazzi, Iva Zanicchi, Boomdabash, Fausto Leali, Omar Pedrini, Arianna, Andrea Griminelli, Alma Manera, Andrea Bacchetti, e ancora gli internazionali Lusaint, Dotan, The Trammps, Angelique Kidjo, Emeli Sandé e il Benedict Gospel Choir.

Tante emozioni, divertimento e solidarietà con Missioni Don Bosco che sostengono i progetti dei Missionari Salesiani a tutela dei bambini, soprattutto in paesi come la Nigeria e l’Ucraina, martoriati da questi anni di guerra. E’ attivo, fino al 2 gennaio 2025, il numero solidale 45594 per donazioni.