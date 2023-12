Concerto di Natale 2023: anticipazioni, cast (ospiti e cantanti) e streaming

Stasera, lunedì 25 dicembre 2023, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda il Concerto di Natale 2023, il tradizionale appuntamento in Vaticano. La 31esima edizione, prodotta da Prime Time Promotions, andrà in onda sulla rete ammiraglia di Mediaset con la conduzione di Federica Panicucci. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e cast (ospiti e cantanti)

Qual è il cast (ospiti e cantanti) del Concerto di Natale 2023? Nel cast ci sono artisti italiani come Riccardo Cocciante, Al Bano Carrisi, Orietta Berti, Fabio Rovazzi, Alexia, Gemelli di Guidonia, Raiz, Matteo Romano, Giusy Ferreri, Alex Britti e Marcella Bella, ma anche internazionali come Christopher Cross (USA), Alin Stoica (Romania), Viktoria Modesta (UK), Virginia State Gospel Choir (USA). Prevista la partecipazione del Piccolo Coro Le Dolci Note.

Il programma è stato registrato sabato 16 dicembre presso l’Auditorium Conciliazione di Roma. I biglietti sono stati messi in vendita nelle settimane precedenti: la galleria al prezzo di 118 euro, mentre per la poltrona a 264). Tutti gli ospiti si sono esibiti dal vivo accompagnati dall’Orchestra Italiana del Cinema diretta dal maestro Adriano Pennino.

Concerto di Natale 2023: beneficenza

Il Concerto di Natale gode del patrocinio di Roma Capitale e della Fondazione Cultura per l’Educazione, del Dicastero per la Cultura e l’Educazione e sarà legato come sempre ad un progetto solidale. In particolare, si tratta di quello firmato da Missioni Don Bosco e intitolato ‘Salva le bambine della Sierra Leone dalla violenza’. L’obiettivo è proteggere le ragazze di strada in Sierra Leone nota per il dramma dei bambini soldato di cui il 30% sono bambine, la guerra dei diamanti, l’ebola e l’estrema povertà. Il progetto prevede la realizzazione di un rifugio nel Centro Don Bosco Fambul, dedicato a ragazze con un’età compresa tra i 9 e i 17 anni per la loro riabilitazione e reintegrazione nella società.

Streaming e tv

Dove vedere il Concerto di Natale 2023 in diretta tv e live streaming? L’evento, come detto, va in onda stasera – 25 dicembre 2023 – alle ore 21,30 su Canale 5. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity che permette di vedere e rivedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.