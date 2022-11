Con l’aiuto del cielo streaming e diretta tv: dove vedere la prima puntata

Stasera, martedì 22 novembre 2022, alle ore 21,40 su Canale 5 va in onda la prima puntata di Con l’aiuto del cielo, la nuova miniserie poliziesca franco-belga. Lui è un giovane seminarista in procinto di prendere i voti. Lei una poliziotta profondamente atea. Eppure, benché decisamente agli opposti, le strade di frate Clément e del capitano di polizia Elli Taleb sono destinate a incrociarsi per raggiungere un traguardo comune: dare la caccia ai colpevoli di misteriosi omicidi. Dove vedere Con l’aiuto del cielo in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

La serie tv, come detto, va in onda il martedì sera alle ore 21,40 su Canale 5.

Con l’aiuto del cielo streaming live

Non solo tv. Sarà possibile seguirla live o ondemand anche in streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity che permette di vedere e rivedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.

Cast

Abbiamo visto dove vedere in tv e live streaming Con l’aiuto del cielo, ma qual è il cast (attori) della serie tv? Il cast è guidato dalla giovane coppia formata da Sabrina Ouazani e da Mathieu Spinosi. “Mi è piaciuto molto lavorare con Sabrina, un’attrice incredibile e generosa, una persona di grande profondità e sensibilità”, ha detto Spinosi. Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli: