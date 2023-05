Con il Cuore – Nel Nome di Francesco 2023: come donare, il numero

Come donare per Con il cuore – Nel nome di Francesco 2023, l’evento benefico in onda stasera – 30 maggio 2023 – su Rai 1? Giunto alla XXI edizione, l’evento di solidarietà “Con il Cuore nel Nome di Francesco”, è promosso dai Frati del Sacro Convento di Assisi con il coordinamento di Padre Enzo Fortunato. Quest’anno l’intento solidale è sia quello di aiutare le Mense Francescane operanti in Italia, le famiglie italiane in difficoltà, i progetti delle Missioni Francescane operanti in Italia e tutti i Continenti e di inviare tutti gli aiuti umanitari possibili ai civili colpiti dai conflitti e dai terremoti. Per partecipare alla gara benefica basta inviare un sms o chiamare da telefono fisso al 45515.

Sarà possibile sostenere la campagna raccolta fondi di “Con il cuore – Nel nome di Francesco di Assisi” fino al 15 luglio donando 2 euro al 45515 con un sms da cellulare Windtre, Tim, Vodafone, Iliad, Postemobile, Coop voce, Tiscali. Oppure 5 o 10 euro per le chiamate da rete fissa Tim, Vodafone, Windtre, Fastweb e Tiscali e 5 euro per le chiamate da rete fissa Twt, Convergenze, Postemobile.

“E’ un mondo che grida aiuto a causa di ingiustizie, soprusi e inganni. Vogliamo essere, nel nostro piccolo, portatori di amore, sorrisi e pace nel cuore e nelle vite dei più deboli, degli ultimi, dei dimenticati. Non voltiamo le spalle alla povertà e alla sofferenza, è proprio accanto a noi e non possiamo far finta di niente”, ha detto padre Enzo Fortunato. “Anche quest’anno con l’evento televisivo di solidarietà Con il Cuore illumineremo le periferie del mondo troppo spesso nascoste e abbandonate nel buio e nell’indifferenza”.