Compromessi sposi: trama, cast e streaming del film

Stasera, sabato 28 agosto 2021, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda Compromessi sposi, film del 2019, terzo film di Francesco Miccichè con protagonisti Vincenzo Salemme e Diego Abatantuono. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Ilenia e Riccardo hanno vent’anni, lei è una fashion blogger di Gaeta, lui un cantautore bergamasco. Tra i due è amore a prima vista e in una notte decidono di sposarsi. Devono però fare i conti con i rispettivi padri: Gaetano, rigido sindaco di Gaeta, e Diego, un ricco imprenditore bergamasco con simpatie leghiste. Se tra i ragazzi è amore a prima vista, tra i consuoceri è odio al primo sguardo. In un weekend i due padri tentano con ogni mezzo – ex fidanzati, ragazze discinte, furti di trenini, ricatti e corruzione – di impedire le nozze. Ad aiutare i due consuoceri ci sono anche Tito, velista in fuga dagli strozzini e Claudia, figlia maggiore di Diego decisa a prendere in mano l’azienda di famiglia. A tentare di equilibrare la situazione le madri di Ilenia e Riccardo: la verace Mia ex moglie di Gaetano e la milanese Amelia, moglie di Diego.

Compromessi sposi: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Compromessi sposi, ma qual è il cast completo del film in onda stasera su Canale 5? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Vincenzo Salemme: Gaetano De Rosa

Diego Abatantuono: Diego Loperfido

Valeria Bilello: Claudia

Rosita Celentano: Amelia

Elda Alvigini: Mia

Lorenzo Zurzolo: Riccardo

Grace Ambrose: Ilenia

Carolina Rey: Carolina

Dino Abbrescia: Tito

Susy Laude: Michela

Federico Riccardo Rossi: Matteo

Lorenzo Sarcinelli: Primo

Francesco Buttironi: Francesco

Irene De Matteis: Ilaria

Rosanna Sapia: Beatrice

Sergio Friscia: Comandante Carabinieri

Fabrizio Nardi: Ispettore Asl

Arturo Gambardella: Invitato matrimonio

Streaming e tv

Dove vedere Compromessi sposi in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – 28 agosto 2021 – alle ore 21,30 su Canale 5. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it che permette di vedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.