Come ti rovino le vacanze: trama, cast, trailer e streaming del film su Sky Cinema Uno

Questa sera, giovedì 22 settembre, in prima serata su Sky Cinema Uno va in onda Come ti rovino le vacanze, film del 2015 per la regia di John Francis Daley e Jonathan M. Goldstein. La pellicola è il quinto sequel, ma anche reboot, della saga iniziata nel 1983 col film National Lampoon’s Vacation. Ma vediamo tutto quello che c’è da sapere sul film: dalla trama al cast, dal trailer a dove vedere la pellicola in tv o in streaming.

Come ti rovino le vacanze film: trama

Rusty Griswold, giovane padre, nel tentativo di mantenere unita la propria famiglia sorprende la moglie Debbie e i due figlioletti grazie a un viaggio attraverso gli States per raggiungere Walley World, il parco giochi più amato dalle famiglie americane.

Come ti rovino le vacanze film: cast

Qui di seguito il cast del film, con gli attori e i rispettivi personaggi interpretati:

Ed Helms – Rusty Griswold

– Rusty Griswold Christina Applegate – Debbie Griswold

– Debbie Griswold Leslie Mann – Audrey Griswold Crandall

– Audrey Griswold Crandall Chris Hemsworth – Stone Crandall

– Stone Crandall Chevy Chase – Clark Griswold

– Clark Griswold Beverly D’Angelo – Ellen Griswold

– Ellen Griswold Skyler Gisondo – James Griswold

– James Griswold Steele Stebbins – Kevin Griswold

– Kevin Griswold Charlie Day – Chad

– Chad Catherine Missal – Adena

– Adena Keegan-Michael Key – Jack Peterson

– Jack Peterson Regina Hall – Nancy Peterson

– Nancy Peterson Ron Livingston – Ethan

– Ethan Norman Reedus – Trucker

– Trucker Kaitlin Olson – poliziotta dell’Arizona

– poliziotta dell’Arizona Michael Peña – poliziotto del Nuovo Messico

– poliziotto del Nuovo Messico Tim Heidecker – poliziotto dello Utah

– poliziotto dello Utah Nick Kroll – poliziotto del Colorado

– poliziotto del Colorado David Clennon – Harry

– Harry Colin Hanks – Jake

– Jake Elizabeth Gillies – Heather

Come ti rovino le vacanze film: trailer

Ecco il trailer del film:

Come ti rovino le vacanze film: diretta tv e streaming

Come fare per vedere Come ti rovino le vacanze in tv? Semplicissimo: come già anticipato, il film va in onda stasera – giovedì 22 settembre 2022 – a partire dalle 21.15 su Sky Cinema Uno. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma riservata agli abbonati Sky, SkyGo. E ancora in qualsiasi momento on demand su Sky e in streaming su NOW.