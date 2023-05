Come ti divento bella: trama, cast e streaming del film

Questa sera, martedì 16 maggio 2023, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda Come ti divento bella (I Feel Pretty), film commedia del 2018 diretto da Abby Kohn e Marc Silverstein con protagonista Amy Schumer. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Renee Bennett, con un’evidente e bassissima autostima, sa bene cosa vuol dire non essere accettati da New York, una città in cui contano soprattutto aspetto fisico e apparenza, nonché in una società dove il body shaming è all’ordine del giorno. Tuttavia un giorno, dopo esser caduta dalla cyclette in palestra (dove si trovava per tentare a tutti i costi di cambiare e dimagrire secondo i “canoni” di bellezza delle riviste) e aver sbattuto la testa, Renee inizia a vedersi in maniera diversa e, nonostante in realtà in lei non sia cambiato nulla, si sente molto più bella e sicura.

Il nuovo atteggiamento le permette di far carriera nella compagnia di cosmetici per cui lavora, di ottenere il rispetto della sua temuta boss Avery LeClair (dell’azienda di cosmetici “Lily LeClair”), di frequentare un ragazzo carino come Ethan e di partecipare a tutte le feste più in. Quando però la sua fiducia in sé stessa si trasforma in eccessiva sicurezza e i suoi comportamenti iniziano a non esser più corretti, Renee capirà che ciò che conta di più nella vita è la bellezza interiore.

Come ti divento bella: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Come ti divento bella, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Amy Schumer: Renee Bennett

Michelle Williams: Avery LeClaire

Emily Ratajkowski: Mallory

Rory Scovel: Ethan

Aidy Bryant: Vivian

Busy Philipps: Jane

Naomi Campbell: Helen

Lauren Hutton: Lily LeClaire

Tom Hopper: Grant LeClaire

Sasheer Zamata: Tasha

Dave Attell: presentatore concorso bikini

Adrian Martinez: Mason

Olivia Culpo: Hope

Jeffrey Grover: Silver Fox

Streaming e tv

Dove vedere Come ti divento bella in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – martedì 16 maggio 2023 – alle ore 21,20 su Rai 2. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.