Come ti ammazzo il bodyguard: trama, cast e streaming del film

Stasera, martedì 12 aprile 2022, alle ore 21,15 su Sky Cinema 1 va in onda Come ti ammazzo il bodyguard, film del 2017 diretto da Patrick Hughes, con protagonisti Ryan Reynolds e Samuel L. Jackson. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

La guardia del corpo Michael Bryce vede la sua carriera stravolta in seguito all’omicidio di un suo cliente, il trafficante d’armi Kurosawa. Due anni dopo Michael è caduto in rovina e si guadagna da vivere al servizio di dirigenti aziendali tossicodipendenti a Londra. Nel frattempo l’Interpol deve scortare un particolare prigioniero per farlo testimoniare contro il sanguinario dittatore della Bielorussia Vladislav Dukhovich, ormai deposto nel processo contro quest’ultimo; il testimone è il grande sicario Darius Kincaid, che accetta di testimoniare in modo che sua moglie Sonia, detenuta a causa della sua professione, venga liberata. Gli agenti dell’Interpol, guidati dall’agente inesperto ed ex fidanzata di Bryce, Amelie Roussell, scortano Kincaid attraverso un convoglio ma vengono attaccati in un’imboscata e tutti, tranne Kincaid e Russell, vengono uccisi. I due si ritirano in un rifugio e si rendono conto che qualcuno nell’Interpol deve averli traditi e hanno bisogno di qualcuno di cui possono fidarsi, così Roussell contatta Bryce. Bryce è riluttante ad aiutarli, poiché crede che Roussell sia stata responsabile della morte di Kurosawa due anni prima, ma alla fine accetta di aiutarli in cambio del ripristino della sua reputazione.

Come ti ammazzo il bodyguard: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Come ti ammazzo il bodyguard, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Ryan Reynolds: Michael Bryce

Samuel L. Jackson: Darius Kincaid

Gary Oldman: Vladislav Dukhovich

Élodie Yung: Amelia Roussel

Salma Hayek: Sonia Kincaid

Tine Joustra: Renata Casoria

Joaquim de Almeida: Jean Foucher

Barry Atsma: Moreno

Jurij Kolokol’nikov: Ivan

Mikhail Gorevoy: Litvin

Kirsty Mitchell: Rebecca Harr

Richard E. Grant: Mr. Seifert

Sam Hazeldine: Garrett

Rod Hallett: Prof. Petr Asimov

Chris Brazier: vice di Garrett

Joséphine de La Baume: agente Interpol

Streaming e tv

Dove vedere Come ti ammazzo il bodyguard in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – 12 aprile 2022 – alle ore 21,15 su Sky Cinema 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma SkyGo.