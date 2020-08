Come sorelle: trama e cast dell’ultima puntata

Questa sera, 26 agosto 2020, alle ore 21,20 su Canale 5 va in onda l’ottava e ultima puntata di Come sorelle, la serie tv turca che Canale 5 propone quest’estate in prima serata. Stasera Ufuk consegna a Kenan le prove che aveva occultato ventiquattro anni prima per evitare che Cemal venisse accusato dell’omicidio di Mehmet. Ma vediamo insieme la trama e il cast dell’ultima puntata di Come sorelle.

Trama ultima puntata

Nell’ottava e ultima puntata che va in onda questa sera, le sorelle vogliono conoscere la verità sul loro passato, per questo hanno riallacciato i rapporti con la loro madre biologica. Cemal, lo zio delle ragazze, porta avanti intanto un perfido piano. L’uomo scopre infatti che le nipoti sono sempre state al corrente del piano di Cahide, che si era introdotta in casa sua, e che hanno sempre supportata.

Intanto la donna è riuscita a mettersi in salvo dall’incendio che lui stesso ha procurato alla tenuta, ma la sua vita è ancora in pericolo, perché sarà proprio il perfido zio a cercare di ostacolarla ad ogni modo, volendola sposare. Le tre figlie e la madre si trovano a dover organizzare un nuovo piano: l’idea è quella di non far insospettire Cemal, nascondendogli la loro volontà di lasciare il Paese. Per essere sicure di riuscire nel loro intento, si faranno aiutare da Sinan. Ma Cemal non si arrende e per tenere sotto controllo le quattro donne si trasferisce nella tenuta in cui vivono insieme, in modo da rendergli la vita un inferno, e grazie a questo escamotage scoprirà il loro piano di fuga. Un ruolo chiave sarà alla fine quello di Kenan: una volta ottenute tutte le informazioni su Cemal, sarà lui a guidare la Polizia verso il suo arresto.

Come sorelle: il cast

Abbiamo visto la trama di Come sorelle, ma qual è il cast completo della serie tv in onda oggi su Canale 5 con l’ottava e ultima puntata? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli: Ece Uslu interpreta Cahide Esen Karalar; Emre Kınay interpreta Cemal Karalar; Sevda Erginci interpreta İpek Gencer; Seçkin Özdemir interpreta Sinan Malik; Elifcan Ongurlar interpreta Çilem Akan; Melis Sezen interpreta Deren Kutlu; Özge Özacar interpreta Azra Yılmaz; Burak Yamantürk interpreta Kenan Soykan; Burak Çelik interpreta Mahir Denizhan; Melih Selçuk interpreta Refik; Renan Bilek interpreta Komiser Akif; Hülya Duyar interpreta Afet; Çiçek Acar interpreta Gülistan; Burak Demir interpreta Okan; Yurdaer Okur interpreta Tekin Malik.

Streaming e tv

Dove vedere Come sorelle in tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda oggi – 26 agosto 2020 – con l’ultima puntata in prima visione su Canale 5. Sarà possibile seguire la puntata anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it.

Potrebbero interessarti Superquark: anticipazioni, servizi, ospiti, sigla e streaming della puntata del 26 agosto The Square: trama, cast e streaming del film Come sorelle 2 si farà? Il futuro della soap opera, anticipazioni e cast