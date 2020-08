Come sorelle: cosa è successo nella quarta puntata

Cosa è successo nella quarta puntata di Come sorelle, la serie tv turca in onda in prima serata su Canale 5? Nella quarta puntata, in onda il 29 luglio 2020, Ipek è sempre più in difficoltà a causa dell’incendio divampato nei suoi magazzini. Era la sua ultima speranza, adesso non sa come saldare il debito lasciatole dal marito defunto ed è costretta a chiedere aiuto a Cemal, ignara del fatto che sia stato proprio lui ad appiccare l’incendio e anche che sia lui il creditore del marito. In suo soccorso arriva Sinan che le offrirà del denaro. Deren intanto decide di proteggere il fratello assumendosi la colpa. Azra fugge dopo l’arrivo degli uomini di Okan. Cahide intanto esce di prigione e arriva alla tenuta proprio quando la vera Cilem si presenta da Ipek con Cemal.

Quante puntate

Abbiamo visto cosa è successo nella quarta puntata di Come sorelle, ma quante puntate sono previste per la soap in prima visione su Canale 5? La serie tv è composta da otto episodi, trasmessi in prima serata su Canale 5 ogni mercoledì sera in prima visione assoluta. Il titolo originale di Come sorelle è Sevgili Geçmis ed è stata realizzata da İnci e İsmail Gündoğdu, i principali produttori turchi che hanno già realizzato successi come Cherry Season e Bitter Sweet. Ma quando va in onda e quando finisce Come sorelle? La nuova fiction turca Come sorelle va in onda dall’8 luglio, in prima visione su Canale 5 con un episodio alla settimana. In totale sono previste otto puntate. Di seguito la programmazione di Come sorelle da quando inizia a quando finisce:

Prima puntata: mercoledì 8 luglio 2020 ore 21,20

Seconda puntata: mercoledì 15 luglio ore 21,20

Terza puntata: mercoledì 22 luglio 2020 ore 21,20

Quarta puntata: mercoledì 29 luglio 2020 ore 21,20

Quinta puntata: mercoledì 5 agosto 2020 ore 21,20

Sesta puntata: mercoledì 12 agosto 2020 ore 21,20

Settima puntata: mercoledì 19 agosto 2020 ore 21,20

Ottava puntata: mercoledì 26 agosto 2020 ore 21,20

