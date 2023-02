Come se non ci fosse un domani: trama, cast, quante puntate e streaming del film

Stasera, martedì 14 febbraio 2023, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda Come se non ci fosse un domani (Long Story Short), film commedia romantica del 2021 di Josh Lawson, con Rafe Spall, Zahra Newman, Ronny Chieng, Noni Hazlehurst. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio sul film scelto dalla Rai per San Valentino.

Trama

Il protagonista del film è Teddy, dopo la prima notte di nozze con Becca, si ritrova proiettato nel futuro, esattamente un anno avanti nel tempo: è il loro primo anniversario di matrimonio e la moglie aspetta una bambina. Neanche il tempo di realizzare l’anomalia, ed ecco un altro salto temporale: siamo al secondo anno di nozze e Teddy comincia a rendersi conto che il tempo va avanti normalmente per tutti tranne che per lui, condannato a vivere una manciata di minuti all’anno per poi trovarsi di nuovo catapultato in avanti. E dovrà ingegnarsi per capire come uscire da questa situazione, e magari anche a tornare indietro e ricominciare dal giorno del suo matrimonio. Fra dramma e commedia, il film scivola senza fatica sul binario romantico, grazie anche alla freschezza dei suoi interpreti.

Come se non ci fosse un domani: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Come se non ci fosse un domani, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Rafe Spall

Zahra Newman

Josh Lawson

Noni Hazlehurst

Ronny Chieng

Dena Kaplan

Quante puntate

Ma quante puntate sono previste per Come se non ci fosse un domani? Essendo un film, andrà in onda tutto in un’unica serata, stasera – 14 febbraio 2023 – alle ore 21,25. Il film è stato scelto dalla Rai per celebrare il giorno di San Valentino.

Streaming e tv

Dove vedere Come se non ci fosse un domani in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – 14 febbraio 2023 – alle ore 21,25 su Rai 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.