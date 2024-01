Colpo di luna streaming e diretta tv: dove vedere la prima puntata

Questa sera, venerdì 12 gennaio 2024, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda la prima puntata di Colpo di luna, il nuovo show di Virginia Raffaele tra comicità, magia, leggerezza, divertimento, invenzione e sogno. Uno spettacolo a cui prenderanno parte tanti ospiti e in cui la showgirl si cimenterà con le sue imitazioni (vecchie e nuove). Dove vedere Colpo di luna in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

Lo show, come detto, va in onda il venerdì sera alle ore 21,30 su Rai 1.

Colpo di luna streaming live

Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.

Quante puntate

Abbiamo visto dove vedere in tv e live streaming Colpo di luna, ma quante puntate sono previste su Rai 1? In tutto andranno in onda tre puntate: la prima venerdì 12 gennaio 2024; la terza venerdì 26 gennaio 2024. Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbe variare):

Prima puntata: venerdì 12 gennaio 2024 OGGI

Seconda puntata: venerdì 19 gennaio 2024

Terza puntata: venerdì 26 gennaio 2024

Ma quanto dura (durata) ogni puntata di Colpo di luna? La messa in onda è previste il venerdì sera dalle ore 21,30 alle ore 23,55. La durata complessiva (pause pubblicitarie incluse) sarà quindi di circa 2 ore e 25 minuti.