Chi sono i Colombi, la maschera de Il Cantante Mascherato 2023

Chi sono i Colombi, la maschera de Il Cantante Mascherato 2023 in onda su Rai 1 il sabato sera? Ovviamente il nome del vip che si cela dietro la maschera non è stato reso noto, lo sarà solo durante lo show se e quando sarà smascherato. In vista delle puntata però abbiamo diversi indizi e rumors da segnalare.

Nei giorni scorsi è stato presentato un bozzetto raffigurante un costume con dei Colombi con questa descrizione: “Bella elegante… è poetica addirittura questa maschera”. Come sempre, i commenti del web non si sono fatti attendere, ed i fan del Cantante Mascherato hanno azzardato le prime ipotesi, basandosi sui pochi indizi presenti.

In realtà, parlare al plurale potrebbe non essere corretto. Nella clip su Instagram, infatti, Milly Carlucci ha commentato con un autore il disegno del costume, affermando che potrebbe esserci anche un solo concorrente oppure un gruppo composto da più di due persone: “Che ne sai tu che sono due? Possono essere tre, uno solo o addirittura quattro”.

Per molte persone, però, le parole della padrona di casa sarebbero solo un depistaggio. Le ipotesi più accreditate per la maschera dei Colombi sono i Jalisse, duo musicale composto da Fabio Ricci ed Alessandra Drusian, famosi principalmente per aver vinto il Festival di Sanremo 1997 con il brano “Fiumi di Parole”.

Streaming e tv

Dove vedere Il Cantante Mascherato 2023 in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda il sabato sera alle ore 21,25 su Rai 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone grazie alla connessione internet.