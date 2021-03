Colette: trama, storia vera, cast e streaming del film su Rai 2

Stasera, 8 marzo 2021, su Rai 2 va in onda Colette, film del 2018 diretto da Wash Westmoreland. La pellicola è basata sulla vita della scrittrice francese Colette, interpretata da Keira Knightley. Dominic West interpreta suo marito Henry Gauthier-Villars, soprannominato Willy. Gabrielle è considerata una delle maggiori figure della prima metà del XX secolo. La scrittrice è infatti diventata un mito nazionale in Francia e nel 1948 è stata candidata al Premio Nobel per la letteratura. Ma vediamo insieme tutte le informazioni.

Trama (storia vera)

Sidonie-Gabrielle Colette è una giovane donna proveniente dalla rurale Saint-Sauveur-en-Puisaye alla fine del XIX secolo, che inizia una relazione con Willy, un noto e famigerato imprenditore letterario. Willy porta Colette a Parigi come sua sposa. Arrivata a Parigi, la donna viene immediatamente trascinata nella società libertina della Belle Époque, che la ispira per una serie di racconti autobiografici intitolata Claudine. Willy si riferisce a se stesso come un “imprenditore letterario”, con un numero di ghostwriter. Tuttavia, trova che la produzione limitata non genera entrate sufficienti per coprire le sue spese, a causa del modo in cui vive in società, e incarica un ghostwriter di lavorare a un romanzo mentre la protagonista scrive le sue lettere. Un giorno, la donna trova Willy con una prostituta, che porta a una separazione ma alla fine Willy la convince a tornare, promettendo onestà. Colette gli racconta anche dei suoi giorni da studentessa.

Colette: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Colette, ma qual è il cast del film in onda oggi su Rai 2? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Keira Knightley: Gabrielle Sidonie Colette

Dominic West: Henry Gauthier-Villars

Eleanor Tomlinson: Georgie Raoul-Duval

Aiysha Hart: Polaire

Fiona Shaw: Sido

Denise Gough: Mathilde de Morny aka “Missy”

Robert Pugh: Jules

Rebecca Root: Rachilde

Jake Graf: Gaston Arman de Caillavet

Julian Wadham: Ollendorff

Polina Litvak: Lily

Caroline Boulton: Flossy

Streaming e tv

Dove vedere Colette in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 8 marzo 2021 – alle ore 21,20 su Rai 2 (canale 2 o 502 – versione HD – del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.

