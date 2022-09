Codice Swordfish: trama, cast e streaming del film

Stasera, giovedì 15 settembre 2022, alle ore 21,15 su Sky Cinema 1 va in onda Codice: Swordfish, film del 2001 diretto da Dominic Sena. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Stanley Jobson è il miglior hacker del mondo, ed è in libertà vigilata, con il divieto di utilizzare il computer e di avvicinarsi alla figlia Holly, affidata esclusivamente alla madre Melissa, una pornostar alcolizzata, ora risposata con un ricco produttore porno. Un giorno, viene sollecitato da Ginger Knowles a recarsi dal suo capo, Gabriel Shear, un agente segreto che agisce fuori dai limiti della legalità, per infiltrarsi in un sistema informatico e rubare soldi da un fondo che ufficialmente non esiste, utilizzato per la corruzione di funzionari pubblici. In cambio, Stanley guadagnerà 10 milioni di dollari e perciò accetta, sperando di poter ottenere dal tribunale l’affidamento della figlia. Durante il lavoro, Stanley scopre che Gabriel è capo della “Cellula nera”, un gruppo segreto creato da J. Edgar Hoover per attaccare i terroristi che minacciano gli Stati Uniti, mentre Ginger è un’agente dell’antidroga che lavora sotto copertura per poter incastrare Gabriel. Intanto, il senatore Reisman, che sovrintende la “Cellula nera”, viene a sapere che l’FBI ha iniziato il monitoraggio a Gabriel e gli ordina di abbandonare tutto ma Gabriel si rifiuta e Reisman ordina un attentato per ucciderlo che Gabriel riesce a scampare, uccidendo quindi il senatore scovato in vacanza a pescare. Stanley si reca a casa della ex moglie; qui scopre la donna e l’attuale marito uccisi mentre Holly è stata rapita dagli scagnozzi di Gabriel; questi promettono di rilasciare la bambina a condizione che lui partecipi ad una rapina in banca a cui Stanley si era sottratto. Nella banca, Gabriel prende in ostaggio tutti i presenti mettendo esplosivi su dei cuscinetti collocati nei loro vestiti. La polizia e l’FBI arrivano sul posto, circondano l’edificio e, con l’intenzione di prendere Gabriel, uccidono uno degli attentatori. Ma, nel tentativo di portare in salvo un ostaggio, fanno scattare l’esplosivo, provocando la devastazione degli edifici e dei veicoli e la morte di diverse persone.

Codice: Swordfish: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Codice: Swordfish, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Hugh Jackman: Stanley Jobson

John Travolta: Gabriel Shear

Halle Berry: Ginger Knowles

Don Cheadle: agente J.T. Roberts

Sam Shepard: senatore Reisman

Vinnie Jones: Marco

Drea de Matteo: Melissa

Rudolf Martin: Axl Torvalds

Zach Grenier: Bill Joy

Camryn Grimes: Holly Jobson

Angelo Pagan: Torres

Chic Daniel: capo SWAT

Laura Lane: Helga

Debbie Entin: amica di Helga

Natal’ja Sokolova: amica di Helga

Anika Poitier: amica di Helga

Streaming e tv

Dove vedere Codice: Swordfish in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – giovedì 15 settembre 2022 – alle ore 21,15 su Sky Cinema 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma SkyGo.