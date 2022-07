Codice 999: trama, cast, trailer e streaming del film su Italia 1

Questa sera, venerdì 15 luglio 2022, va in onda Codice 999. Il film, uscito nel 2016, è diretto da John Hillcoat e dura circa 115. La messa in onda è prevista in prima serata su Italia 1. Di seguito vediamo la trama e il cast.

Trama

Partiamo dalla trama di Codice 999. Il film è ambientato ad Atlanta dove troviamo una gang composta da ex militari e poliziotti corrotti. Sono tutti addestrati per combattere e uccidere senza scrupoli e sono tenuti sotto scacco dalla mafiosa russa Irina. La donna gli ha imposto un colpo difficilissimo, ovvero rapinare una banca alla luce del giorno ed è munita di sistemi di sicurezza all’avanguardia. La donna per accertarsi che la gang porti a termine il compito assegnatogli rapisce la famiglia di Terrell, che guida l’operazione.

Codice 999: il cast del film

Vediamo adesso invece chi fa parte del cast. Il protagonista è Casey Affleck che interpreta Chris Allen. Di seguito scopriamo attori e relativi personaggi di Codice 999:

Casey Affleck: Chris Allen

Chiwetel Ejiofor: Michael Atwood

Anthony Mackie: Marcus Belmont

Aaron Paul: Gabe Welch

Woody Harrelson: sergente Jeffrey Allen

Kate Winslet: Irina Vlaslov

Norman Reedus: Russell Welch

Gal Gadot: Helena Vlaslov

Clifton Collins Jr.: Franco Rodriguez

Teresa Palmer: Michelle Allen

Michael Kenneth Williams: Sweet Pea

Luis Da Silva: Luis Pinto

Michelle Ang: Trina Ling

Terence Rosemore: Joshua Parks

Michael Harding: Walter Sims

Labrandon Shead: sergente Sabo

Armando Alonzo: Emilio

Mary Rachel Dudley: patologa della polizia

Ian Casselberry: Gomez

E. Roger Mitchell: Smith

Jon Eyez: uomo Ispuk

Streaming e TV

Dove vedere Codice 999 in diretta TV e live streaming? Come già anticipato, il film va in onda in prima serata su Italia 1 venerdì 15 luglio 2022 alle ore 21:20. Per seguire la diretta televisiva è necessario sintonizzarsi sul tasto 6 del telecomando o al tasto 506 per l’HD. Se invece vi interessa seguire il film in live streaming potete accedere gratuitamente previa registrazione a MediasetPlay, utile sia da desktop che da app.