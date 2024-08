Cocktail: trama, cast e streaming del film su Rai 2

Questa sera, martedì 13 agosto 2024, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda Cocktail, film del 1988 diretto da Roger Donaldson, con protagonisti Tom Cruise, Bryan Brown e Elisabeth Shue. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Brian Flanagan, giovane e ambizioso in cerca di un impiego, dopo aver lasciato l’esercito e aver tentato la fortuna nella finanza e nella pubblicità, accetta un lavoro come barman in un piccolo locale di New York. Iniziato al mestiere dal collega Doug, i due fanno fortuna, dopo che Brian ha inventato un nuovo cocktail, divenendo i due più famosi barman acrobatici di Manhattan con la prospettiva di aprire una catena di locali con il nome “Cocktails & Dreams”. A causa di una donna i due amici prendono però strade diverse, e Brian decide di continuare il lavoro come barman in Giamaica, dove si innamora di Jordan, una cameriera in vacanza con amiche. Ma a causa di una scommessa con il ritrovato amico Doug, sposatosi nel frattempo con una bella bionda milionaria ed anche lui in vacanza in Giamaica, Brian viene lasciato da Jordan.

L’uomo tornerà a New York come compagno di un’importante donna d’affari di mezza età nella speranza di trovare un posto come manager. Ma quello non è il suo mondo e perciò si mette alla ricerca di Jordan e la ritrova nel bar in cui la ragazza gli aveva confidato di lavorare. Ritrova anche il suo amico Doug che, nonostante tutto quello che gli aveva detto, è in bancarotta ed è stato tradito dalla moglie, che fa avances anche a Brian, motivo per cui Doug si suiciderà poco dopo lasciandogli una lettera. Finalmente Brian capisce che il suo futuro è con Jordan, la quale si rivela essere non una semplice cameriera ma una ragazza di ricca famiglia. E che è incinta. Così Brian si assume le sue responsabilità e decide di investire i suoi risparmi per ammodernare il bar di suo zio, che chiama “Cocktails & Dreams”.

Cocktail: il cast

Abbiamo visto la trama di Cocktail, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Tom Cruise: Brian Flanagan

Bryan Brown: Douglas ‘Doug’ Coughlin

Elisabeth Shue: Jordan Mooney

Lisa Banes: Bonnie

Laurence Luckinbill: Richard Mooney

Kelly Lynch: Kerry Coughlin

Gina Gershon: Coral

Ron Dean: Zio Pat

Robert Donley: Eddie

Streaming e tv

Dove vedere Cocktail in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – martedì 13 agosto 2024 – alle ore 21,20 su Rai 2. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.