Clifford – Il grande cane rosso: trama, cast e streaming del film

Questa sera, sabato 16 marzo 2024, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Clifford – Il grande cane rosso, film del 2021 diretto da Walt Becker, tratto dall’omonima serie di libri per bambini di Norman Bridwell. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Emily Elizabeth va alle scuole medie, ma fatica ad integrarsi. Un giorno adotta Clifford, un piccolo cucciolo rosso che per magia cresce a dismisura fino ad assumere la stazza di un elefante. Emily e lo zio Casey dovranno imparare a gestire un cane di queste dimensioni, che però cambierà loro la vita insegnando loro il vero significato di amore incondizionato.

Clifford – Il grande cane rosso: il cast

Abbiamo visto la trama di Clifford – Il grande cane rosso, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Darby Camp: Emily Elizabeth Howard

Jack Whitehall: Casey Howard

Tony Hale: Zac Tieran

Izaac Wang: Owen Yu

John Cleese: Mr. Bridwell

Russell Wong: Mr. Yu

Paul Rodriguez: Alonso

Russell Peters: Malik

Sienna Guillory: Maggie Howard

Kenan Thompson: Veterinario

Rosie Perez: Lucille

Jessica Keenan Wynn: Colette

Siobhan Fallon Hogan: Petra

Streaming e tv

Dove vedere Clifford – Il grande cane rosso in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – sabato 16 marzo 2024 – alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.