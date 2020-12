“Mi deprime dover vedere personalità come Ilaria Capua dover spiegare una cosa talmente ovvia. Non ne posso più del cenone di Natale. Ma chi se ne frega. È una volta. State a casa”. A dirlo, senza tanti giri di parole, è Claudio Amendola, ospite della trasmissione di La7 L’Aria di domenica. “Quanti siete? Abitate in quattro? E fate un Natale in quattro. Ma che è sta roba? Ma basta. Cospargersi il capo di cenere perché quest’anno non mangeremo i tortellini in brodo tutti insieme… Mi sembra veramente stupido continuare a parlarne anche noi”, ha aggiunto l’attore.

“Io rimprovero l’Italia intera, non ne posso più del Covid, sappiamo tutto del Covid. Ha ragione Ilaria Capua: state a casa, non uscite, il Signore vi accoglierà anche se pregate nello sgabuzzino di casa”, ha concluso Amendola.

