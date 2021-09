Chi è Claudia Pregnolato (in arte Namida) in gara al Festival di Castrocaro 2021

Chi è Claudia Pregnolato, in arte Namida, la cantante in gara al Festival di Castrocaro 2021? Si tratta di una ragazza nata a Torino il 20 febbraio 2000, ma da sempre vive a Porto Viro. È una cantautrice “elettro pop” dal sapore internazionale. La sua voce calda e potente è il marchio di fabbrica del suo primo progetto discografico che tocca sonorità sperimentali senza dimenticare la melodia italiana. Si avvicina alla musica da molto piccola e infatti, all’età di 6 anni, si esibisce per la prima volta su un palco, partecipando ad alcuni concorsi canori della provincia. All’età di 14 anni partecipa alle selezioni regionali del Tour Music Fest.

Nel 2018 Namida è stata semi-finalista al Festival di Castrocaro e nel 2019 finalista al Festival Show. Ha partecipato a concorsi nazionali con ottimi risultati, uscendo vincitrice al Festival di Cittadella 2019. Nel 2019 per la prima volta, affronta con entusiasmo l’esperienza di Area Sanremo, presentando il suo singolo “Ti amo e non lo sai” scritto per lei da Asia Sagripanti, finalista di The Voice of Italy 2018, Fabio Coppini e Davide Maggioni, classificandosi 14esimo. Nel 2020 è stata finalista al Festival Show e finalista al Festival NY canta, dove a ottobre 2021 volerà a New York. Firma il suo primo contratto discografico con Matilde Dischi di Davide Maggioni e viene seguita dal manager Gallana Cristian.