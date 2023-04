Claudia Gerini: mariti, figli e fidanzati dell’attrice ospite a Domenica In

Claudia Gerini: mariti, figli, matrimoni e fidanzati dell’attrice ospite a Domenica In. Carlo Verdone, Boncompagni, Zampaglione, vita privata, età

Claudia Gerini è una delle attrici più amate dal pubblico. Da poco è uscito il suo libro autobiografico, “Se chiudo gli occhi”, nel quale ha rivelato alcuni dettagli inediti sulla sua vita privata. Ad esempio di aver avuto un flirt con Carlo Verdone. Claudia Gerini infatti ha avuto diversi amori, fidanzati, matrimoni, mariti e anche dei figli. Una vita sentimentale quindi molto ricca di cui parlerà, tra le altre cose, questo pomeriggio a Domenica In.

L’attrice romana ha due figlie, un matrimonio alle spalle, e una gran quantità di amori, veri o presunti! In ottima forma pur avendo superato i 50, ha troncato la storia con il baby fidanzato Simon Clementi. I due si erano conosciuti Cortina d’Ampezzo: “Galeotto fu un aperitivo. Mi ha colpito subito la sua dolcezza, il suo vestire perfettamente il ruolo di padre. Lui mi ha conquistato anche perché non gliene mai è importato nulla del lavoro che facevo. Cioè sì, mi stima, ma a lui piace Claudia e basta. E così, un bel giorno, durante un appuntamento, ci siamo ritrovati l’uno nelle braccia dell’altro”.

Intervistata da Oggi, Claudia Gerini ha raccontato un amore che all’epoca fede molto discutere, quello con Gianni Boncompagni, di 40 anni più grande di lei. “Capisco che, vista ora e vista da fuori, sembri una relazione scabrosa”, ammette Claudia Gerini. “Oggi ci arresterebbero, Gianni me lo diceva spesso: Siamo due pazzi. Ma mi creda: nonostante l’enorme differenza di età, era una relazione alla pari… E non c’era alcun tipo di corruzione, non ho avuto niente in cambio, nulla di materiale. Mi insegnò a essere curiosa, a leggere libri, a viaggiare, a fregarmene delle cose che non contano…”.

Poi come detto il clamoroso flirt con Carlo Verdone: “Dopo Sono pazzo di Iris Blond è nato un flirt, non era una storia vera e propria – ha raccontato Gerini -. Lui voleva andare avanti mentre io ero confusa sentimentalmente. Non ero nel momento storico di avere una relazione seria come invece voleva lui. Ci abbiamo messo un po’ ad accettare questa cosa ma ora siamo grandi amici”.

Claudia Gerini si è sposata nel 2002 con il dirigente finanziario Alessandro Enginoli, dal quale ha avuto la prima figlia Rosa. Il matrimonio, però, è naufragato dopo appena due anni: la separazione è già del 2004. “Mi mancavano alcune cose, un certo tipo di intimità e confidenza tra noi. È stata una scelta dolorosa”, ha raccontato a proposito Claudia Gerini.

Poi l’altra importante storia d’amore con il cantante Federico Zampaglione. Ufficialmente i due non si sono mai sposati, ma la relazione è durata ben 11 anni. Nel 2009, nasce la loro figlia Linda. E lei stessa, raccontava che “dopo anni insieme e una famiglia è come fossimo marito e moglie”. Poi la relazione con l’ex naufrago dell’Isola dei Famosi Andrea Preti (17 gli anni di differenza). “Ho ceduto al corteggiamento all’antica di un ragazzo dalle molte qualità e talenti”. Poi però l’addio: “Per proseguire un rapporto bisogna essere in due e io non me la sono sentita”.

Ha mai tradito?, le viene chiesto da Oggi: “È successo, sì. Ma mi sentivo talmente in colpa che mi sono fatta scoprire”. “Per me il sesso è molto. Io sono passionale, fare l’amore mi piace. È sano, è bello, è un ricongiungimento cosmico”, ha aggiunto l’attrice. Ricapitolando, Claudia Gerini è madre di due figlie, Rosa, avuta dall’ex marito Alessandro Enginoli, dirigente finanziario con cui è stata sposata dal 2002 al 2004, e Linda, avuta con Federico Zampaglione, cantante dei Tiromancino, al quale è stata legata dal 2004 al 2016. Tra la fine degli anni ’80 e gli inizi degli anni ’90 ha avuto una relazione con Gianni Boncompagni, di quasi quarant’anni più anziano.