Claudia Gerini rivela: “Carlo Verdone voleva una relazione seria con me”

Una delle attrici più amate dal pubblico italiano è sicuramente Claudia Gerini. Classe 1971, romana doc, ha deciso di raccontarsi in un libro autobiografico, “Se chiudo gli occhi”. Con l’occasione Gerini ha rivelato alcuni dettagli inediti sulla sua vita privata. Fa scalpore il flirt avuto con Carlo Verdone negli anni Novanta.

L’attore e regista ha lanciato in quegli anni Claudia Gerini, scegliendola come protagonista dei suoi film di successo. Il rapporto tra i due, però, evidentemente andava oltre quello professionale. L’attrice, infatti, ha raccontato che i due hanno avuto un avvicinamento nel 1996 che, però, non è sfociato in nulla di più serio, anche se Verdone avrebbe voluto.

“Dopo Sono pazzo di Iris Blond è nato un flirt, non era una storia vera e propria – ha raccontato Gerini -. Lui voleva andare avanti mentre io ero confusa sentimentalmente. Non ero nel momento storico di avere una relazione seria come invece voleva lui. Ci abbiamo messo un po’ ad accettare questa cosa ma ora siamo grandi amici”. L’inedita confessione ha fatto il giro del web, e molti utenti hanno fantasticato su questa potenziale coppia di grandi artisti che però non è mai completamente sbocciata.