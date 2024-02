Chi è Clara Soccini, la cantante in gara al Festival di Sanremo 2024. Età, anni, Mare Fuori, fidanzato, Instagram, canzoni, Origami all’alba

Chi è Clara Soccini, la cantante in gara al Festival di Sanremo 2024? Si tratta di una delle voci più interessanti di questo Festival. Uscita vincitrice dalla finale di Sanremo Giovani, Clara ha così ottenuto il pass per gareggiare tra i Big di Sanremo 2024, che quest’anno saranno ben 30. Il grande pubblico la conosce per aver preso parte alla serie Rai di successo Mare Fuori, dove interpretava il personaggio di Giulia. A Sanremo 2024 porta il brano Diamanti grezzi.

Giovanissima, ma già affermata, Clara ha vinto Sanremo Giovani con il brano Boulevard, divenendo la prima artista femminile a trionfare dal 2009. Boulevard ha vinto il Premio Lunezia per Sanremo Giovani come brano più musical-letterario. Un pezzo che ha conquistato tutti, per cui ora le aspettative sono alte anche per Diamanti grezzi.

La sua ascesa è iniziata con il ruolo di Giulia in Mare Fuori e con il brano Origami all’alba, certificato triplo disco di platino. Classe 1999, Clara cresce a Travedona Monate nella provincia di Varese. Il coraggio non le è mai mancato: appena diciottenne si trasferisce a Milano dove si mantiene da sola lavorando come modella.

Il periodo buio della pandemia e del lockdown la fa avvicinare alla musica. Dopo Il primo brano “io e te”, in collaborazione con Nicola Siciliano, con impegno e duro lavoro Clara ha pubblicato ben quattro singoli: Freak, Ammirerò, Bilico e Il tempo delle mele; in cui ha raccontato il suo vissuto e le fragilità che condivide con i suoi coetanei dimostrando una maturità artistica sempre crescente.

Dalla musica Clara Soccini scopre così un’altra grande passione, quella per la recitazione. Nel 2023 fa la sua prima apparizione sul piccolo schermo nella serie RAI di successo “Mare Fuori 3” diretto da Ivan Silvestrini, con il ruolo di Giulia, giovane trapper milanese. All’interno della serie Clara mantiene la sua identità da musicista portando al grande pubblico il suo brano “Origami all’alba”, scritto in collaborazione con l’attore e collega sul set di Mare Fuori, Matteo Paolillo, presto diventato triplo platino.

Nell’autunno 2023, la ritroviamo in due importanti collaborazioni; la prima nella scena urban con il rapper napoletano MV KILLA nel brano “Replay” e la seconda con Mr Rain nel brano “Un milione di notti” presto entrato nella top 10 della classifica radio. Ora la grande opportunità di farsi conoscere dal grande pubblico a Sanremo 2024.

Vita privata e Instagram

Molto riservata sul profilo privato, non è noto se abbia o non abbia al momento un fidanzato. Su Instagram è seguita da oltre 230mila persone.