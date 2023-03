Chi è Ciuchino, la maschera de Il Cantante Mascherato 2023

Chi è Ciuchino, la maschera de Il Cantante Mascherato 2023 in onda su Rai 1 il sabato sera? Ovviamente il nome del vip che si cela dietro la maschera non è stato reso noto, lo sarà solo durante lo show se e quando sarà smascherato. In vista delle puntata però abbiamo diversi indizi e rumors da segnalare.

Nella breve clip, uno degli autori che interagisce nel video con la conduttrice del programma fa notare che la figura è molto elegante. La Carlucci, invece, incalza spiegando che si tratta di animali molto intelligenti. L’autore del programma ha poi azzardato un’ipotesi sul vip dietro la maschera: “Ci sarà uno intelligentissimo dentro! Alberto Angela!” È stata questa, infatti, la sua esclamazione convinta. Come sempre, Milly non si è sbilanciata ed ha liquidato il suo interlocutore con un “chi può lo può dire”.

La conduttrice del Cantante Mascherato, mostrando il bozzetto del Ciuchino, ha fatto notare anche un dettaglio, ovvero i baffi. Subito il web ha associato questo particolare alla città di Napoli, ed i commenti si sono concentrati principalmente su personaggi parenopei, come Francesco Paolantoni o Biagio Izzo. C’è chi, inoltre, ha fatto il nome di Gigi D’Alessio… Vedremo…

Streaming e tv

Dove vedere Il Cantante Mascherato 2023 in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda il sabato sera alle ore 21,25 su Rai 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone grazie alla connessione internet.