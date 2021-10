City of Lies – L’ora della verità: trama, cast e streaming del film

Questa sera, lunedì 11 ottobre 2021, alle ore 21,20 su La7 va in onda City of Lies – L’ora della verità, film del 2018 diretto da Brad Furman. La pellicola è l’adattamento cinematografico del libro LAbyrinth scritto da Randall Sullivan, che ripercorre l’omicidio di Notorious B.I.G. e l’omicidio di Tupac Shakur, seguendo le indagini del detective Russell Poole, aiutato dal giornalista Jack Jackson. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Russell Poole è un ex-detective che ha dedicato la sua vita al caso mai risolto sugli omicidi, a fine anni novanta, delle due star del rap Tupac Shakur e Notorius B.I.G.. Vent’anni dopo riceve la visita di Jackson, un reporter dell’ABC che a sua volta legò a quel caso il suo unico momento di notorietà realizzando il documentario che gli valse un Emmy Award. I due conducono insieme una nuova indagine decisi a smascherare il coinvolgimento della corrotta polizia di Los Angeles.

City of Lies – L’ora della verità: il cast del film

Abbiamo visto la trama di City of Lies – L’ora della verità, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Johnny Depp: Russell Poole

Forest Whitaker: Darius “Jack” Jackson

Rockmond Dunbar: Dreadlocks

Neil Brown Jr.: Rafael Perez

Xander Berkeley: John Edwards

Toby Huss: detective Fred Miller

Shea Whigham: detective Frank Lyga

Wynn Everett: Megan Poole

Louis Herthum: procuratore Stone

Shamier Anderson: David Mack

Amin Joseph: Kevin Gaines

Laurence Mason: detective Dunton

Joseph Ferrante: detective Snow

Dayton Callie: tenente O’Shea

Keith Szarabajka: sergente Reese

Peter Greene: comandante Fasulo

Marisol Sacramento: Errolyn Romero

Julanne Chidi Hill: Georgia

Michael Paré: Varney

Glenn Plummer: Psycho Mike

Dominique Columbus: Tyrel

Voletta Wallace: se stessa

Xavier Washington: Biggie Smalls

Kevin Chapman: sergente Leeds

Obba Babatundé: capo della polizia

Tupac Shakur: se stesso

Cory Hardrict: Kelly Jamerson

Brandon Molale: buttafuori dello strip club

Streaming e tv

Dove vedere City of Lies – L’ora della verità in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – lunedì 11 ottobre 2021 – alle ore 21,20 su La7. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite il sito di La7.