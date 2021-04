Città segrete – Venezia: anticipazioni e ospiti del programma di Corrado Augias su Rai 3

Nuovo appuntamento con Città segrete, il programma di Corrado Augias in onda oggi, lunedì 5 aprile 2021 (Pasquetta) su Rai 3 dalle 21.20, che questa sera ci porta alla scoperta di Venezia. La trasmissione, tra ricostruzioni, reportage e docu-fiction, va alla scoperta di piazze, monumenti, opere d’arte, palazzi ed enigmi di cinque città italiane. Cinque serate evento, una galleria di storie e personaggi diversi, un viaggio tra luoghi indimenticabili e misteriosi. Le cinque città protagoniste di questa edizione sono: Milano, Palermo, Firenze, Napoli e la Roma cristiana. All’incrocio tra luoghi celebri, capolavori nascosti e storie capaci di stupire e affascinare, in bilico tra mistero e modernità. Il quarto appuntamento è dedicato a Venezia. Ecco le anticipazioni sulla puntata di oggi di Città segrete, 5 aprile 2021.

Anticipazioni e ospiti

È dedicata a Venezia, città divisa non solo tra Occidente e Oriente, ma anche tra terra e acqua, una specialità che per secoli è stata la sua forza facendola signora non solo del mare ma anche di un vasto territorio che comprendeva pianura e montagne, la puntata di Città Segrete in onda stasera, lunedì 5 aprile, alle 21.20, su Rai 3. A pochi giorni dalla celebrazione dell’anniversario della sua fondazione, 1.600 anni, Corrado Augias farà conoscere al pubblico le calli, i campi, i canali, i monumenti, le opere d’arte, i segreti di Venezia. Un racconto di luoghi indimenticabili e misteriosi, una galleria di storie e personaggi diversi: si viaggerà tra Casanova, Tiziano, Raul Gardini e lo storico concerto dei Pink Floyd in laguna. Un racconto reso ancora più appassionante grazie allo stile inconfondibile della narrazione del conduttore.

Streaming e tv

Dove vedere Città segrete in diretta tv e live streaming? Il programma di Corrado Augias, come detto, va in onda oggi – lunedì 5 aprile 2021 – alle ore 21,20 su Rai 3 (canale 3 del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere i vari programmi e film trasmessi dalla Rai su pc, tablet e smartphone.

