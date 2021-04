Città segrete – Palermo: anticipazioni e ospiti del programma di Corrado Augias su Rai 3

Nuovo appuntamento con Città segrete, il programma di Corrado Augias in onda oggi, sabato 3 aprile 2021 su Rai 3 dalle 21.45, che questa sera ci porta alla scoperta di Palermo. La trasmissione, tra ricostruzioni, reportage e docu-fiction, va alla scoperta di piazze, monumenti, opere d’arte, palazzi ed enigmi di cinque città italiane. Cinque serate evento, una galleria di storie e personaggi diversi, un viaggio tra luoghi indimenticabili e misteriosi. Le cinque città protagoniste di questa edizione sono: Milano, Palermo, Firenze, Napoli e la Roma cristiana. All’incrocio tra luoghi celebri, capolavori nascosti e storie capaci di stupire e affascinare, in bilico tra mistero e modernità. Il terzo appuntamento è dedicato a Palermo. Ecco le anticipazioni sulla puntata di oggi di Città segrete, 3 aprile 2021.

Anticipazioni e ospiti

Palermo è sicuramente una delle città più affascinanti e contraddittorie d’Italia. Da sempre crocevia del Mediterraneo, si tratta di una città enigmatica e un crogiuolo di civiltà, culture, etnie e religioni. Viene infatti definita meticcia ed è una delle pochissime città al mondo in cui si vedono convivere in pace campanili cristiani con cupole islamiche e decorazioni orientali. Nacque infatti fenicia, per poi diventare greco-bizantina ed essere conquistata in seguito dai saraceni e cambiare il nome in Al Aziz, ricca di moschee.

Corrado Augias, nella puntata di oggi di Città segrete, ci accompagnerà quindi in un viaggio che parte dall’epoca di Federico II, che ha visto uno dei primi utilizzi di una lingua romanza in ambito letterario, sino ai giorni nostri. Tra storia e arte, si arriva anche alla politica e ai fatti di cronaca: Augias ci parlerà anche dell’omicidio di Pino Puglisi, il prete ucciso da Cosa nostra a causa del suo costante impegno evangelico e sociale.

Streaming e tv

Dove vedere Città segrete in diretta tv e live streaming? Il programma di Corrado Augias, come detto, va in onda oggi – sabato 3 aprile 2021 – alle ore 21,45 su Rai 3 (canale 3 del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere i vari programmi e film trasmessi dalla Rai su pc, tablet e smartphone.

