Città segrete – Napoli: anticipazioni e ospiti del programma di Corrado Augias su Rai 3 | 17 aprile

Nuovo appuntamento con Città segrete, il programma di Corrado Augias in onda oggi, 17 aprile 2021 su Rai 3 dalle 21.45, che questa sera ci porta alla scoperta di Napoli. La trasmissione, tra ricostruzioni, reportage e docu-fiction, va alla scoperta di piazze, monumenti, opere d’arte, palazzi ed enigmi di cinque città italiane. Cinque serate evento, una galleria di storie e personaggi diversi, un viaggio tra luoghi indimenticabili e misteriosi. Le cinque città protagoniste di questa edizione sono: Milano, Palermo, Firenze, Napoli e la Roma cristiana. All’incrocio tra luoghi celebri, capolavori nascosti e storie capaci di stupire e affascinare, in bilico tra mistero e modernità. L’appuntamento di stasera è dedicato a Napoli. Ecco le anticipazioni sulla puntata di oggi di Città segrete, 17 aprile 2021.

Anticipazioni e ospiti

“Parto. Non dimenticherò né la via Toledo, né tutti gli altri quartieri; ai miei occhi questa è, senza nessun paragone, la città più bella dell’universo”. Così Stendhal raccontava Napoli. Una città meravigliosa e dai mille volti, non di rado contraddittori: il passato e il presente, il sacro e il profano, i morti e i vivi, le tradizioni immutabili e le contaminazioni di culture diverse, convivono nei suoi quartieri. Nella puntata di “Città Segrete” in onda sabato 17 aprile, alle 21.45 su Rai 3, Corrado Augias accompagna il telespettatore in una narrazione della sua Napoli, tra Eduardo e Maradona, Masaniello e Artemisia. Una lettura dei luoghi e delle vicende che è certamente storica, artistica, ma anche politica, nel senso di ricostruire il senso più profondo – e spesso sconosciuto – che alcuni monumenti e storie hanno avuto per il nostro vivere civile. In un gioco di specchi in cui il narratore, l’abile divulgatore televisivo, gioca con le sue molteplici identità, senza dimenticare mai quella del grande giornalista. Augias accompagnerà il telespettatore non solo sui luoghi e le vie della città, ma terrà il filo del racconto immerso anche in uno studio virtuale, una sorta di grande “terrazza” affacciata su Napoli, tra oggetti 3D e mappe virtuali.

Streaming e tv

Dove vedere Città segrete in diretta tv e live streaming? Il programma di Corrado Augias, come detto, va in onda oggi – sabato 17 aprile 2021 – alle ore 21,45 su Rai 3 (canale 3 del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere i vari programmi e film trasmessi dalla Rai su pc, tablet e smartphone.

