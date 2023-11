Circeo: le anticipazioni (trama e cast) della prima puntata

Questa sera, martedì 14 novembre 2023, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda la prima puntata di Circeo, la serie tv che racconta la storia vera del massacro del 1975 e del processo che ne seguì visti, per la prima volta, dalla parte delle donne: le vittime, le loro avvocate e la sopravvissuta. La serie in tre puntate, premiata ai Nastri D’argento 2023 come miglior docuserie, è stata diretta da Andrea Molaioli e scritta da Flaminia Gressi, Lisa Nur Sultan e Viola Rispoli (che firma anche come head writer). Nel cast: Greta Scarano. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

È il 29 settembre 1975. Donatella e Rosaria sono due ragazze che si preparano ad andare ad un appuntamento con due ragazzi che hanno conosciuto ad un bar. I due, Gianni Guido ed Angelo Izzo, convincono ben presto le ragazze a seguirli presso una villa di un loro amico dove potranno organizzare una festa. Donatella e Rosaria alla fine acconsentono e vengono portate in una villa proprio sul Circeo. Entrambe le ragazze non possono immaginare che Izzo e Guido sono due militanti neofascisti che hanno già dei precedenti penali per abuso sessuale. Ben presto, la festa si trasforma in un incubo quando i due iniziano a fare delle avances che poi si trasformano in veri e propri abusi, che proseguono verso le due ragazze per un giorno e mezzo. Anche Aldo Ghira si aggiunge alle torture contro le ragazze, che raggiungono l’apice quando Rosaria, dopo essere stata nuovamente malmenata, viene annegata nella vasca da bagno perdendo la vita. Nel frattempo Guido si assenta dalla villa al Circeo per cenare con la sua famiglia, per poi tornare sul posto. Donatella cerca di chiamare aiuto, ma senza successo. Dopo l’ennesima aggressione, la ragazza si finge morta e i tre criminali iniziano a pensare di aver assassinato anche lei.

Izzo, Guido e Ghira mettono i due corpi all’interno di un’auto, che abbandonano per strada riflettendo su come disfarsi delle ragazze senza vita. Un metronotte però sente dei rumori e contatta le forze dell’ordine. Il bagagliaio dell’auto viene aperto e, con orrore, la polizia ritrova il corpo senza vita di Rosaria. Non ci vuole molto tempo, però, per accorgersi che invece Donatella è ancora in vita per quanto gravemente ferita. La ragazza viene portata immediatamente in ospedale. Teresa Capogrossi, giovane avvocato idealista, inizia ad avvicinarsi a Donatella già in ospedale. L’avvocatessa vuole che l’abuso sessuale venga riconosciuto come un reato contro la persona. Donatella condivide la lotta di Teresa e la assume come sua avvocatessa, mentre Izzo e Guido vengono arrestati quasi subito dopo il ritrovamento di Donatella e Rosaria. Al contrario, Ghira riceve una soffiata in merito a quello che sta succedendo e capisce che una delle due ragazze è viva. Quindi, diventa latitante.

Cast

Abbiamo visto la trama della prima puntata di Circeo, ma qual è il cast completo della serie tv in onda su Rai 1? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli: