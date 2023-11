Circeo: le anticipazioni (trama e cast) della terza e ultima puntata, 28 novembre

Questa sera, martedì 28 novembre 2023, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda la terza e ultima puntata di Circeo, la serie tv che racconta la storia vera del massacro del 1975 e del processo che ne seguì visti, per la prima volta, dalla parte delle donne: le vittime, le loro avvocate e la sopravvissuta. La serie in tre puntate, premiata ai Nastri D’argento 2023 come miglior docuserie, è stata diretta da Andrea Molaioli e scritta da Flaminia Gressi, Lisa Nur Sultan e Viola Rispoli (che firma anche come head writer). Nel cast: Greta Scarano. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Nel primo episodio di questa sera, Izzo, Guido e Ghira ricevono una condanna all’ergastolo nel processo di primo grado. Teresa Capogrossi decide di impegnarsi ancora di più nella lotta per i diritti delle donne e supporta Tina Lagostena Bassi. Completamente assorbita da questo intento, si allontana da Saverio. Donatella, intanto, prova a voltare pagina. Si rimbocca le maniche e cerca un lavoro mentre coltiva la passione per il teatro. Tuttavia, non è facile per lei lasciarsi alle spalle l’orrore vissuto. Teresa ritiene che il pubblico debba assistere a un vero processo per stupro, e si realizza così uno dei primi documentari televisivi su un caso di violenza sessuale. Davanti a Donatella si presenta un nuovo ostacolo: il processo d’appello il cui esito potrebbe mettere in discussione la condanna all’ergastolo emessa in primo grado.

Nel secondo episodio di stasera, l’ultimo della serie, sono passati cinque anni da quando è stata emessa la sentenza di primo grado nel delitto del Circeo. La vicenda è ormai passata in secondo piano e i media non ne parlano quasi più. Intanto, ha inizio il processo d’appello e gli avvocati Tarsitano e Lagostena Bassi sono pronti a fare tutto il possibile perché venga confermata la condanna all’ergastolo. Saverio si riavvicina a Teresa. Dopo la sentenza d’appello, i protagonisti di questa drammatica vicenda, potranno provare a voltare pagina e a iniziare una nuova vita.

Cast

Abbiamo visto la trama della terza e ultima puntata di Circeo, ma qual è il cast completo della serie tv in onda su Rai 1? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli: