Circeo streaming e diretta tv: dove vedere la seconda puntata, 21 novembre

Questa sera, martedì 21 novembre 2023, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda Circeo, la serie tv che racconta la storia vera del massacro del 1975 e del processo che ne seguì visti, per la prima volta, dalla parte delle donne: le vittime, le loro avvocate e la sopravvissuta. La serie in tre puntate, premiata ai Nastri D’argento 2023 come miglior docuserie, è stata diretta da Andrea Molaioli e scritta da Flaminia Gressi, Lisa Nur Sultan e Viola Rispoli (che firma anche come head writer). Nel cast: Greta Scarano. Dove vedere Circeo in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

La serie tv, come detto, va in onda il martedì sera alle ore 21,30 su Rai 1.

Circeo streaming live

Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.

Quante puntate

Abbiamo visto dove vedere in tv e live streaming Circeo, ma quante puntate sono previste su Rai 1? In tutto andranno in onda tre puntate: la prima martedì 14 novembre 2023; la terza e ultima il 28 novembre 2023. Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbe variare):