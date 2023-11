Circeo: la storia vera raccontata nella serie tv su Rai 1

Qual è la storia vera del Massacro del Circeo raccontato nell’omonima serie tv in onda su Rai 1 il martedì sera alle ore 21,30? Cosa è successo? La serie racconta una storia privata e pubblica insieme: il dramma delle vittime e la difficile rinascita della sopravvissuta, Donatella Colasanti, ma anche un evento spartiacque nel cammino di emancipazione delle donne italiane, che in un crimine così agghiacciante trova la miccia per pretendere la revisione della legge sulla violenza sessuale.

È il 29 settembre del 1975 quando, nel quartiere popolare della Montagnola a Roma, Donatella Colasanti e Rosaria Lopez, due adolescenti piene di vita e di sogni, si preparano a uscire con dei ragazzi della Roma “bene”, da poco conosciuti: Gianni Guido ed Angelo Izzo. Non sanno che alcuni di loro hanno dei precedenti penali e non immaginano certo che quella gita presto diventerà un incubo. Le due ragazze, infatti, vengono sequestrate, picchiate e violentate per ore in una villa al Circeo. Anche Aldo Ghira si aggiunge alle torture contro le ragazze, che raggiungono l’apice quando Rosaria, dopo essere stata nuovamente malmenata, viene annegata nella vasca da bagno perdendo la vita. Alla fine vengono rinchiuse nel bagagliaio di una macchina perché credute morte. La mattina del 1 ottobre, in un’auto lasciata in viale Pola, a Roma, le due ragazze vengono ritrovate. Avvolte, nude, nelle coperte. Una è morta. L’altra è viva: Donatella.

La notizia del delitto del Circeo scuote l’Italia. Il processo che segue viene raccontato quotidianamente da tutti i giornali nazionali. Donne da ogni angolo del Paese si presentano al Tribunale di Latina per sostenere Donatella e assicurarsi che gli assassini siano condannati all’ergastolo. Da quel momento Donatella diventa un simbolo del movimento femminista perché la posta in gioco è alta: cambiare la mentalità di un Paese in cui lo stupro non è considerato un crimine contro la persona, bensì un’offesa alla pubblica morale.

A difendere Donatella c’è Teresa Capogrossi (personaggio di fantasia interpretato da Greta Scarano), giovane e ambiziosa avvocata che lavora prima per il noto penalista Fausto Tarsitano (interpretato da Enrico Ianniello) e poi per Tina Lagostena Bassi (interpretata da Pia Lanciotti), impegnata in prima linea per la riforma della legge sulla violenza sessuale.

La serie copre l’arco temporale che va dal giorno che precede il delitto (29 settembre 1975) fino al processo di secondo grado (ottobre 1980) e affronta i passaggi cruciali del percorso di Donatella Colasanti: da anonima ragazzina di periferia a vittima che, suo malgrado, occupa le prime pagine di tutti i giornali; da icona del movimento femminista a donna finalmente consapevole che rivendica la libertà di essere soltanto sé stessa, errori compresi. La televisione e i giornali fanno da sfondo alla storia per raccontare le mode, i gusti, gli eventi dell’epoca. Il rigore e la crudezza del massacro e del processo si scontrano con la voglia di leggerezza di una ragazza che non si arrende a essere solo una vittima, ma che invece vuole vivere, ascoltare musica, ballare e innamorarsi come le sue coetanee.

