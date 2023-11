Circeo: il cast (attori) completo della serie tv

Qual è il cast (attori) completo di Circeo, la serie tv in onda su Rai 1 il martedì sera alle ore 21,30? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Greta Scarano: Teresa Capogrosso

Ambrosia Caldarelli: Donatella Colasanti

Adalgisa Manfrida: Rosaria Lopez

Pia Lanciotti: Tina Lagostena Bassi

Enrico Ianniello: Fausto Tarsitano

Angelo Spagnoletti: Saverio Vitale

Francesca Antonelli: Maria Colasanti

Benedetta Cimatti: Gioia

Guglielmo Poggi: Angelo Izzo

Leonardo Mazzarotto: Andrea Ghira

Andrea Pennacchi: don Occelli

Trama

Abbiamo visto il cast (attori) di Circeo, ma qual è la trama (storia vera) della serie tv? La serie racconta una storia privata e pubblica insieme: il dramma delle vittime e la difficile rinascita della sopravvissuta, Donatella Colasanti, ma anche un evento spartiacque nel cammino di emancipazione delle donne italiane, che in un crimine così agghiacciante trova la miccia per pretendere la revisione della legge sulla violenza sessuale.

È il 29 settembre del 1975 quando, nel quartiere popolare della Montagnola a Roma, Donatella Colasanti (Ambrosia Caldarelli) e Rosaria Lopez (Adalgisa Manfrida), due adolescenti piene di vita e di sogni, si preparano a uscire con dei ragazzi della Roma “bene”, da poco conosciuti. Non sanno che alcuni di loro hanno dei precedenti penali e non immaginano certo che quella gita presto diventerà un incubo. Le due ragazze, infatti, vengono sequestrate, picchiate e violentate per ore in una villa al Circeo. E, alla fine, rinchiuse nel bagagliaio di una macchina perché credute morte. La mattina del 1 ottobre, in un’auto lasciata in viale Pola, a Roma, le due ragazze vengono ritrovate. Avvolte, nude, nelle coperte. Una è morta. L’altra è viva: Donatella.

A difendere Donatella c’è Teresa Capogrossi (personaggio di fantasia interpretato da Greta Scarano), giovane e ambiziosa avvocata che lavora prima per il noto penalista Fausto Tarsitano (interpretato da Enrico Ianniello) e poi per Tina Lagostena Bassi (interpretata da Pia Lanciotti), impegnata in prima linea per la riforma della legge sulla violenza sessuale.