Cinzia Leone: la malattia che colpì l’attrice ospite a Oggi è un altro giorno

Quale malattia colpì nel 1991 Cinzia Leone, ospite a Oggi è un altro giorno su Rai 1? Il 26 dicembre 1991, alla fine della prima proiezione al cinema Barberini di Roma del film Donne con le gonne di Francesco Nuti, nel quale aveva recitato, accusò un malore e venne ricoverata in gravissime condizioni dapprima all’ospedale San Giacomo e poi nel reparto di neurochirurgia dell’ospedale San Camillo, dove le venne diagnosticato un aneurisma congenito all’arteria basilare.

Si sottopose a un delicato intervento chirurgico a Phoenix, negli Stati Uniti, date le pochissime possibilità di sopravvivenza per la medesima operazione in Italia. A seguito dell’intervento, la parte sinistra del corpo le rimarrà inizialmente paralizzata, riuscendo però poi a recuperare completamente.

La carriera

Abbiamo visto la malattia di Cinzia Leone, ma qual è stata la sua carriera? L’attrice ha mosso i primi passi come attrice in teatro, dove ha esordito nel 1981 con Polvere di stress. Tra i suoi spettacoli teatrali più famosi, Rodimenti, Poche idee ma molto confuse, Outlet, e Nutella amara, scritta con Corrado Guzzanti e Francesca Reggiani. Il debutto in in televisione arriva nel programma Laggiù qualcuno vi ama, ma raggiunge il successo nelle fortunate trasmissioni di Serena Dandini come La TV delle ragazze, Scusate l’interruzione, Avanzi e Tunnel, dove si produce in efficaci imitazioni di Francesca Dellera, Edwige Fenech, Anna Oxa, Marisa Laurito e Sabrina Salerno. Nel cinema ha debuttato nel 1988 con Bachi da seta di Gilberto Visintin, e successivamente viene diretta da registi quali Carlo Vanzina, Francesco Nuti, Mario Monicelli, Carlo Verdone, Lina Wertmüller e molti altri.