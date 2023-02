A che ora inizia Cinque minuti: l’orario del nuovo programma di Bruno Vespa su Rai 1. Quanto dura, durata, streaming

A che ora inizia Cinque minuti, il nuovo programma di Bruno Vespa in onda su Rai 1 dal lunedì al venerdì? Ve lo diciamo subito: la striscia informativa va in onda alle ore 20.30, subito dopo il Tg1 delle 20, e avrà una durata molto breve, di soli cinque minuti, come d’altronde recita lo stesso titolo della trasmissione. Il programma per la precisione inizierà alle 20.32, subito dopo l’edizione serale del telegiornale, e finirà alle 20.37, per lasciare poi la linea ad Amadeus con I soliti ignoti.

Durata

Ma quanto dura (durata) Cinque minuti? Il programma di Bruno Vespa inizia su Rai 1 da lunedì 27 febbraio 2023 alle ore 20.30 e ha una durata di cinque minuti.

Anticipazioni e ospiti

Cinque minuti per raccontare l’Italia e il mondo giorno per giorno. Cinque minuti per approfondire l’attualità italiana e internazionale con un ritmo veloce e incalzante. Il campo è completamente aperto: interviste a personaggi della politica interna e internazionale, del mondo artistico, culturale e dello spettacolo. Si affronteranno temi sociali ed economici di maggiore interesse, nel rispetto del pluralismo che da sempre è la cifra professionale del conduttore. Per la prima puntata del 27 febbraio l’ospite è la presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

Cinque minuti streaming e tv

Dove vedere Cinque minuti in diretta tv e live streaming? Il programma di Bruno Vespa, come detto, va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 20.30 su Rai 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone.