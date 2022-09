Cinquanta sfumature di rosso: trama, cast e streaming del film su Italia 1

Questa sera, mercoledì 21 settembre 2022, va in onda in prima serata su Italia 1 Cinquanta sfumature di rosso, il terzo ed ultimo film dell’appassionante trilogia erotica tratta dai romanzi di E. L. James. I protagonisti sono ancora una volta Dakota Johnson e Jamie Dornan. Il film è il sequel diretto di Cinquanta sfumature di nero, il secondo in ordine cronologico, mentre il primo si intitola Cinquanta sfumature di grigio. Di seguito vediamo la trama e il cast del terzo capitolo.

Trama

Il terzo film riparte dal finale del secondo. Ana e Christian ormai sono marito e moglie, ma la luna di miele è interrotta da un imprevisto. Qualcuno è entrato nella sede centrale di Grey e alcuni computer sono stati rubati. Dalle telecamere di videosorveglianza è chiaro che il ladro è Jack Hyde, l’ex capo di Ana che si era invaghito di lei e che la ragazza aveva denunciato per aggressione sessuale. Nel frattempo Christian sorprende la moglie con il progetto di una nuova casa da ristrutturare, ma l’architetto che gestisce il progetto – Gia – non le è particolarmente simpatica, soprattutto perché flirta spudoratamente con suo marito in sua presenza. Ana infatti minaccia di licenziarla.

Quando Christian parte per un viaggio di lavoro, essendo iperprotettivo chiede a sua moglie di non andare in giro da sola in sua assenza. Ana, però, non vuole saperne di obbedire per cui incontra la sua amica, Kate, per bere un drink insieme. Quando torna a casa, Jack tenta di rapirla, ma il team di sicurezza di Ana lo bracca e il ragazzo viene arrestato. Dopo aver litigato furiosamente, Christian porta Ana in vacanza insieme ai loro amici e, dopo quel viaggio, la donna annuncia di essere incinta. Il suo stato interessante turberà profondamente Christian, che ammette di non essere pronto a diventare padre e così lei va via di casa.

Cinquanta sfumature di rosso: il cast del film

Come nei precedenti due film, anche in Cinquanta sfumature di rosso i protagonisti sono pressoché gli stessi. Naturalmente Anastasia Steele ha le fattezze di Dakota Johnson, così come Christian Grey è interpretato da Jamie Dornan. Di seguito vediamo chi sono i personaggi e gli attori che li interpretano:

Dakota Johnson: Anastasia Steele

Jamie Dornan: Christian Grey

Eric Johnson: Jack Hyde

Fay Masterson: Gail Jones

Luke Grimes: Elliot Grey

Eloise Mumford: Katherine Kavanagh

Rita Ora: Mia Grey

Marcia Gay Harden: Grace Trevelyan Grey

Amy Price-Francis: Liz

Ashleigh LaThrop: Hannah

Max Martini: Jason Taylor

Brant Daugherty: Luke Sawyer

Arielle Kebbel: Gia Matteo

Tyler Hoechlin: Boyce Fox

Andrew Airlie: Carrick Grey

Hiro Kanagawa: Det. Clark

Kirsten Alter: Prescott

Dylan Neal: Bob Adams

Kim Basinger: Elena Lincoln

Streaming e TV

Dove vedere Cinquanta sfumature di rosso in diretta TV e live streaming? Come già anticipato, il terzo film della trilogia va in onda mercoledì 21 settembre 2022, dalle ore 21:25 su Italia 1. Il canale giovane di Mediaset è disponibile al tasto 6 del telecomando. Se invece vi interessa seguire il film in streaming potete accedere gratuitamente – previa registrazione – alla piattaforma di MediasetPlay.