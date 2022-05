Cinquanta sfumature di rosso streaming e diretta tv: dove vedere il film

Dove vedere Cinquanta sfumature di rosso in diretta TV e live streaming? Il film, il terzo di una trilogia tratta dai romanzi di E. L. James, arriva in prima serata su Canale 5 martedì 24 maggio 2022. La storia raccontata è quella di Anastasia Steele che si innamora di Christian Grey, un miliardario con abitudini sessuali particolari. Composta da tre film, la trilogia segue l’evoluzione della loro relazione, che parte da clandestina per poi diventare ufficiale anche all’altare. Il terzo film, infatti, vede Ana e Christian ormai sposi ma ancora alle prese con i fantasmi del passato. L’ex capo di Ana, ad esempio, li tormenta con facilità e cerca di fargliela pagare. Nonostante i gesti romantici da parte di Christian, quando Ana gli comunica di essere incinta, la sua reazione non è delle migliori. Ma dove vedere il film? Ve lo diciamo subito.

In TV

Come già anticipato, Cinquanta sfumature di rosso va in onda martedì 24 maggio 2022, in prima serata a partire dalle 21:25 su Canale 5. Per seguire in diretta televisiva e in chiaro il film bisogna sintonizzarsi sul tasto 5 del telecomando, oppure al tasto 505 per la versione HD. Se invece avete un decoder Sky potete trovarlo al tasto 105.

Cinquanta sfumature di rosso streaming

Ma non solo TV. Cinquanta sfumature di rosso è disponibile anche in streaming. Come? Facile, bisognerà semplicemente accedere su MediasetPlay, la piattaforma messa a disposizione da Mediaset a tutti i suoi utenti. L’accesso è completamente gratuito, previa registrazione che può avvenire sia tramite Google che via Facebook. Una volta effettuato il login è possibile selezionare il canale interessato tramite il menù a tendina che trovate sulla sinistra. MediasetPlay è accessibile sia via desktop che tramite app, da utilizzare in caso di tablet, smartphone oppure smart TV.