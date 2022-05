Cinquanta sfumature di rosso: il cast del film

Chi fa parte del cast di Cinquanta sfumature di rosso? L’acclamata trilogia erotica tratta dai romanzi di E. L. James ha catturato l’attenzione dapprima con i libri ed in seguito con le trasposizioni cinematografiche. Composta da tre film, la trama racconta della torbida e passionale storia d’amore tra Anastasia Steele, detta Ana, e Christian Grey, un miliardario che s’invaghisce della sua innocenza e con la quale ha un rapporto conflittuale. I due s’innamorano, ma è chiaro sin dal primo momento che tra di loro le differenze sono tante, forse troppe. Nel terzo capitolo della loro avventura, sono ormai diventati marito e moglie, ma la luna di miele non va come previsto e sono costretti a rientrare prima a causa di Jack, l’ex capo di Ana che ancora da loro il tormento. Nel corso del terzo film, la trama ruoterà attorno alla vita di coppia di Ana e Christian, soprattutto quando la donna scopre di essere incinta. Ma chi fa parte del cast del terzo film? Vediamolo insieme.

Il cast

Come già anticipato, il film non potrebbe avere protagonisti differenti motivo per cui ad interpretare Anastiasia è ancora una volta Dakota Johnson. L’attrice, nonostante sia figlia d’arte, deve gran parte della sua popolarità proprio a questo ruolo. Stesso discorso vale per Jamie Dornan, che prima Cinquanta sfumature ha recitato in piccoli ruoli sia al cinema che in TV. Di seguito vediamo quali sono gli attori e le attrici del cast con i rispettivi personaggi:

Dakota Johnson: Anastasia Steele

Jamie Dornan: Christian Grey

Eric Johnson: Jack Hyde

Fay Masterson: Gail Jones

Luke Grimes: Elliot Grey

Eloise Mumford: Katherine Kavanagh

Rita Ora: Mia Grey

Marcia Gay Harden: Grace Trevelyan Grey

Amy Price-Francis: Liz

Ashleigh LaThrop: Hannah

Max Martini: Jason Taylor

Brant Daugherty: Luke Sawyer

Arielle Kebbel: Gia Matteo

Tyler Hoechlin: Boyce Fox

Andrew Airlie: Carrick Grey

Hiro Kanagawa: Det. Clark

Kirsten Alter: Prescott

Dylan Neal: Bob Adams

Kim Basinger: Elena Lincoln

Cinquanta sfumature di rosso streaming

Dove vedere Cinquanta sfumature di rosso in diretta TV e live streaming? Come già anticipato, il terzo film della trilogia va in onda martedì 24 maggio 2022, dalle ore 21:25 su Canale 5. Il canale principale di Mediaset è disponibile al tasto 5 del telecomando così come al tasto 505 per la versione HD. Se invece vi interessa seguire il film in streaming potete accedere gratuitamente – previa registrazione – alla piattaforma di MediasetPlay.