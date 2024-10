Ciao, Marcello – Mastroianni l’antidivo: anticipazioni e streaming

Questa sera, martedì 29 ottobre 2024, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Ciao, Marcello – Mastroianni l’antidivo, documentario diretto da Fabrizio Corallo. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni

L’umanità di Mastroianni, la sua ironia, il suo scanzonato non prendersi sul serio, il suo non essere mai un divo, ma sempre un essere umano, con le debolezze, le fragilità che attraversano l’animo maschile, sono le caratteristiche che Silvia Scola e Fabrizio Corallo hanno seguito per ritrarre il divo italiano più mediatizzato di sempre, il cui fascino non tramonta, grazie alle scelte che seppe fare durante la sua lunga carriera e che lo hanno condotto ad interpretare, con coraggio, ruoli che pochi attori arrivati al suo successo avrebbero accettato, il cornuto, l’impotente, l’omosessuale, l’infame, l’uomo incinto.

Streaming e tv

Dove vedere Ciao, Marcello – Mastroianni l’antidivo in diretta tv e live streaming? Il documentario, come detto, va in onda stasera – martedì 29 ottobre 2024 – alle ore 21,20 su Rai 3. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.