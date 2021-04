Ciao Darwin streaming e diretta tv: dove vedere la puntata (replica) | 9 aprile

Questa sera, venerdì 9 aprile 2021, su Canale 5 va in onda in replica una puntata di Ciao Darwin, il popolare programma condotto da Paolo Bonolis con Luca Laurenti. In questa puntata si sfidano il mondo delle Giovani contro quello delle Mature. I capitani delle due squadre sono rispettivamente Giovanna Rigato e Gloria Guida. Stasera non ci sarà Madre Natura, ma Padre Natura. Ma come fare per vedere la puntata di oggi, 9 aprile 2021, di Ciao Darwin A grande richiesta in diretta tv e streaming? Ecco tutte le informazioni.

In tv

Ciao Darwin va in onda su Canale 5, ogni venerdì in prima serata dalle ore 21,25. Appuntamento con la replica di questa sera – venerdì 9 aprile 2021 – visibile al tasto 5 del telecomando del digitale terrestre e in versione HD al tasto 505. Chi possiede Sky, servizio a pagamento, può trovare il canale al tasto 105 del decoder.

Ciao Darwin A grande richiesta streaming live

Se non potete utilizzare un televisore, niente panico. Canale 5 è disponibile anche in diretta streaming. Come? Facile, con MediasetPlay, la piattaforma che carica i contenuti in streaming e permette di accedere alla diretta. Tutto quello che dovete fare è accedere alla piattaforma Mediaset, registrarvi – anche tramite Facebook – e poi godervi gratuitamente lo spettacolo. Ma c’è di più: Mediaset tramite la funzione on demand permette di recuperare anche in un secondo momento la messa in onda degli episodi.

Anticipazioni puntata stasera

Abbiamo visto dove vedere Ciao Darwin in streaming, ma quali sono le anticipazioni di oggi? La puntata in onda in replica stasera vede sfidarsi il mondo delle Giovani contro quello delle Mature. Si tratta di una puntata tratta da Ciao Darwin 7 La La Resurrezione. Una puntata quindi tutta al femminile. A capitanare le due squadre sono rispettivamente Giovanna Rigato e Gloria Guida. Giovanna Rigato è una bella e giovane showgirl spesso ospite in molte trasmissione televisive dopo aver partecipato come concorrente al Grande Fratello 6. Dal 2008 inoltre la Rigato è giornalista pubblicista. A rappresentare invece la categoria delle Matura in questa settima puntata di Ciao Darwin 7 è Gloria Guida, attrice, showgirl ed ex cantante che è stato uno dei volti più celebri della commedia sexy all’italiana degli anni ’70. Più di recente è tornata in tv Io Canto e a Tale e Quale Show, inoltre ha condotto su Rai 3 con Luca Barbarossa il programma Il mondo a 45 giri. Come sempre le due squadre di Ciao Darwin si affronteranno in una serie di prove molto divertenti, come la prova di coraggio, quella di canto, il genodrome e il viaggio nel tempo. Alla fine, a decretare la squadra vincente della puntata, è il gioco dei cilindroni. In questa puntata di Ciao Darwin A grande richiesta non ci sarà Madre Natura ma Padre Natura: si tratta di Terrance Miguel Hay modello sudafricano di Cape Town. Lunghi capelli selvaggi, sguardo magnetico e muscoli da far invidia, il bel Terrace è un classe 1994 e studia all’università.

Potrebbero interessarti Giovanna Rigato, chi è il capitano delle Giovani a Ciao Darwin A grande richiesta La Traviata di Giuseppe Verdi del regista Martone stasera su Rai 3 Quarto Grado: anticipazioni e ospiti di oggi, 9 aprile 2021