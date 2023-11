Ciao Darwin 9: il cast completo della nona edizione

Qual è il cast di Ciao Darwin 9, la nona edizione dello show condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti su Canale 5? Accanto ai due conduttori non mancherà di certo la figura di Madre Natura, interpretata negli anni da celebri modelle come Annabelle Susanne Brewka, Vanessa Rae Kelly, Paola Di Benedetto e Sara Croce. In tutto vedremo quattro Madri Natura e un Padre Natura, selezionati da tutto il mondo perché “la bellezza primigenia non ha confini”. Non resta dunque che seguire le nuove puntata di Ciao Darwin per vivere nuove sfide, conoscere nuovi volti e scoprire chi è destinato – come prevede il programma – alla “sopravvivenza”.

Nella prima puntata le due squadre contendenti saranno quelle degli Angeli e dei Demoni. Nelle settimane successive, i telespettatori assisteranno poi agli scontri tra Influencer e Lavoratori, tra Melodici e Trapper, Borgatari contro Altolocali e tante altre. A decretare, in ogni puntata, la squadra vincente sarà la giuria composta dalle 200 persone del pubblico.

Ancora una volta, come recita il sottotitolo, l’intento di Ciao Darwin sarà quello di dimostrare, con la sua chiave totalmente irriverente, che nessuno ha il diritto di giudicare perché, nonostante le fazioni opposte (del tutto scherzose), si deve sempre trovare un punto di incontro per ‘convivere’ insieme pacificamente, l’uno nel rispetto dell’altro.

Streaming e tv

Abbiamo visto il cast di Ciao Darwin 9, ma dove vedere lo show in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda il venerdì sera alle ore 21,30 su Canale 5. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity che permette di vedere e rivedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.