Ciao Darwin 8: Giuliette contro Messaline, madre natura e streaming

Questa sera, sabato 4 aprile 2020, su Canale 5 va in onda Ciao Darwin 8 con Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Per l’esattezza verrà mandata nuovamente in onda la puntata che ha visto contrapposti il mondo delle Giuliette e quello delle Messaline. Insomma, in piena emergenza Coronavirus, Mediaset ha deciso di regalare al pubblico serate divertenti e spensierate trasmettendo il programma di Paolo Bonolis e Luca Laurenti, le repliche di Ciao Darwin 8 – Terre desolate.

Capitani e anticipazioni

La sfida della seconda puntata, in onda stasera su Canale 5, metterà contro il mondo delle Giuliette e quello delle Messaline. A capitanare le due squadre, rispettivamente, Giorgia Palmas e Taylor Mega. Chi vincerà? A condurre lo show, come al solito, Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Madre Natura per questa puntata è Cicelys Zelies, modella cubana con gambe lunghissime e sguardo da pantera. Come da tradizione i concorrenti si cimenteranno in diverse prove: prima la sfida musicale. Poi l’immancabile macchina del tempo. Infine spazio alla prova coraggio e alla sfilata.

Ciao Darwin 8: madre natura stasera

Chi è Madre natura di stasera a Ciao Darwin? Si tratta di Cicelys Zelies, modella nata all’Avana (Cuba) ma ormai in Italia da diversi anni. Negli ultimi anni si è fatta conoscere ed apprezzare nel mondo della moda dove ha sfilato per diversi grandi marchi tra cui Rocco Barocco.

Oggi “madre natura” vive tra Milano e Napoli dove ha trovato l’amore. Nel 2015 infatti Cicelys si è fidanzata con Diego Taiani, avvocato napoletano con la passione per la musica. Nel 2017 poi le nozze a Posillipo. Ovviamente Cicelys Zelies è attiva su Instagram dove posta diverse foto della sua vita lavorativa ma non solo. Prima di Ciao Darwin 8 la modella cubana ha partecipato a diverse trasmissioni tv come Chiambretti Night, Il senso della vita, Domenica Cinque. Non solo tv. Cicelys infatti ha partecipato anche ad alcuni video musicali di Emma Marrone e Gue Pequeno.

Streaming e tv

Le repliche di Ciao Darwin 8 vanno in onda, come detto, su Canale 5 (in chiaro, gratis). E’ possibile seguire le puntate anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it.

