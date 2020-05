Ciao Darwin 8: Web contro Tv, madre natura e streaming

Questa sera, sabato 16 maggio 2020, va in onda su Canale 5 una nuova puntata in replica di Ciao Darwin 8, il divertente show di Paolo Bonolis e Luca Laurenti. In questa fase difficile per tutti gli italiani, alle prese con la lenta ripresa dall’emergenza Coronavirus, Canale 5 ha deciso di riproporre le puntate del programma andate in onda nel 2019. In particolare stasera va in onda l’episodio che vede contrapposti il mondo degli Umani contro quello dei Mutanti. Un modo per trascorrere in allegria il sabato sera, con le repliche di Ciao Darwin 8 – Terre desolate.

Anticipazioni e capitani di stasera

Secondo le anticipazioni di Mediaset, la puntata di questa sera vedrà schierati Umani contro Mutanti. A rappresentare le due fazioni ci saranno rispettivamente Claudia Ruggeri e il Ken Umano (la puntata è stata registrata prima della transizione di Roddy). Due mondi che spesso sono in lotta tra loro, ma che in realtà sono molto simili e procedono anche di pari passo. Secondo gli umani “bisogna accettarsi per ciò che si è”; ma il celebre ken umano ha replicato con fermezza e, pur ammettendo che sottoporsi a diverse operazioni “è pericoloso”, ha ricordato che affidarsi a un buon chirurgo è il primo passo da compiere per non sbagliare. “L’importante – ha aggiunto – è essere felici con se stessi”, senza dimenticare che per stare bene “ovviamente la chirurgia può aiutare tanto”.

Ciao Darwin 8: Madre Natura stasera

Chi è madre natura di Ciao Darwin 8 stasera? A scendere dalla celebre scalinata del programma sarà una bellissima modella che gli italiani hanno conosciuto meglio anche grazie a Pechino Express. Stiamo parlando di Ema Kovac, la bellissima modella che ha affiancato Paolo Bonolis e Luca Laurenti già nella prima puntata di Ciao Darwin 8. La bella modella si è resa anche protagonista di una gag con Laurenti, cui ha rifilato anche uno schiaffo (VIDEO).

Ma chi è Ema Kovac, la Madre natura di stasera a Ciao Darwin? Sin da quando era un’adolescente, la bella Ema sapeva di voler fare la modella. Attualmente, è la rappresentante di diversi marchi; in particolare, il suo account Instagram pullula di tantissimi scatti che la ritraggono in posa per Tezenis.

Il dato che interesserà maggiormente sapere riguarda la sua vita sentimentale. Sempre tramite Instagram, è evidente che la bella modella – che attualmente vive a Milano – è impegnata sentimentalmente con Luca Lanticina.

Madre Natura di Ciao Darwin 8 in passato si è sottoposta ad un piccolo intervento chirurgico: “Ho fatto solo un piccolo intervento al naso per motivi di salute, niente di più”.

È appassionata di moda e viaggi e ha girato il mondo, fino a che non ha deciso di trasferirsi in Italia quattro anni fa. A Milano, la città che l’ha accolta, si è laureata in Business & Management presso l’Università Cattolica.

Streaming e tv

Le repliche di Ciao Darwin 8 vanno in onda, come detto, su Canale 5 (in chiaro, gratis) stasera, sabato 16 maggio alle ore 21,20. È possibile seguire le puntate anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it.

